Scoperta Genetica Rivoluzionaria: Svelato il Segreto della Longevità e del Ringiovanimento

Un team di ricercatori italiani ha identificato una variante genica, presente nei centenari, in grado di proteggere da malattie cardiovascolari e neurodegenerative, aprendo nuove prospettive per la longevità e il ringiovanimento. La scoperta è stata presentata alla 'ALC Aging and Longevity Conference' a Roma e potrebbe portare a nuove terapie per combattere gli effetti dell'invecchiamento.

Aggiornato al 10 aprile 2026. Nonostante la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, il traffico sembra ridotto al minimo. Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - Una variante genica rivela la chiave per proteggersi dalle patologie dell'invecchiamento.

È il risultato rivoluzionario del gruppo di lavoro guidato da Annibale Puca, stimato neurologo e professore di Genetica all'università di Salerno, nonché ricercatore di spicco presso MultiMedica, presentato con grande risonanza nel corso della terza edizione della prestigiosa 'ALC Aging and Longevity Conference' a Roma.<\/p>

La ricerca, condotta con meticolosità e dedizione, ha portato alla luce scoperte di importanza capitale per la salute e il benessere della popolazione anziana e non solo.Il fulcro della ricerca è l'individuazione del gene Lav, un elemento genetico con un'azione protettiva straordinaria sul cuore e sul cervello. Secondo i risultati emersi, la presenza di Lav è direttamente correlata a una maggiore resistenza a malattie cardiovascolari e neurodegenerative, patologie che rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità nella popolazione anziana, come ipertensione e aterosclerosi.<\/p>

Il professor Puca spiega: 'Abbiamo arruolato per tre anni circa 600 centenari che vivevano nel Cilento, una regione italiana nota per la longevità dei suoi abitanti. Abbiamo confrontato i loro dati genetici con quelli di un campione di soggetti sani appartenenti alla popolazione generale, riscontrando nei centenari specifiche varianti geniche e modifiche del Dna in una proteina selezionata, che conferiscono loro un vantaggio genetico. Siamo riusciti a ottenere risultati sorprendenti, come il ringiovanimento di un cuore anziano, il recupero di un cuore diabetico e il blocco dell'aterosclerosi e di malattie neurodegenerative, tra cui la Corea di Huntington'. Lo studio, iniziato su modelli animali, è stato successivamente esteso in vitro su cellule umane del sistema immunitario, ottenendo nel corso degli anni risultati di grande valore scientifico.<\/p>

L'ultima scoperta riguarda la capacità di Lav di mitigare il deterioramento cardiaco anche nella progeria, una rara malattia caratterizzata da invecchiamento precoce causata da mutazioni nel gene Lamina. Questa scoperta apre nuove prospettive terapeutiche e potrebbe rappresentare un nuovo bersaglio per terapie future, anche per malattie rare come quella di Sammy Basso.Lo studio approfondito dei centenari, considerati un modello di invecchiamento di successo, apre la strada a scoperte che possono essere applicate nella ricerca per contrastare i disturbi legati all'invecchiamento in tutta la popolazione. La domanda cruciale che emerge da questa ricerca è: possiamo imparare dai centenari e svelare il segreto per invecchiare meglio o addirittura ringiovanire?<\/p>

La risposta, come sottolinea il professor Puca, è affermativa. 'L'assetto genetico è come il modello di una macchina', afferma Puca, 'e lo stile di vita è la benzina. Un buon carburante può migliorare le prestazioni del motore, ma entro limiti ben definiti. Chi nasce Fiat 500 non potrà mai performare come una Ferrari, anche con il miglior carburante del mondo'. La chiave è intervenire sul Dna dei centenari, perché in esso risiedono le informazioni su come intervenire in un processo complesso come l'invecchiamento senza incorrere in effetti collaterali indesiderati. A differenza degli interventi farmacologici tradizionali, che possono portare benefici apparenti ma anche effetti collaterali significativi, lavorare sul codice genetico offre un approccio più mirato e meno invasivo.<\/p>

'Confrontando il Dna dei centenari con quello della popolazione generale', spiega Puca, 'abbiamo creato un catalogo di varianti geniche arricchite o depauperate nei centenari. Le varianti protettive sono quelle presenti in maggiore quantità, mentre quelle dannose vengono gradualmente eliminate nel tempo. Tra i principali mediatori degli effetti benefici di Lav c'è il sistema immunitario, che riduce la sua componente infiammatoria. A livello dei vasi e del cuore si osserva una riduzione dei segni dell'invecchiamento cardiovascolare, con un importante recupero funzionale associato alla diminuzione del processo aterosclerotico e della fibrosi cardiaca, oltre a un aumento della gittata cardiaca. A livello cerebrale, il trattamento con Lav protegge dalla Corea di Huntington, una rara patologia neurodegenerativa.<\/p>

In conclusione, come afferma Cesare Sirtori, farmacologo clinico e scopritore dell'apolipoproteina A1 Milano, 'attraverso lo studio del Dna dei centenari è stata identificata una variante genetica, Lav, che è solitamente trasmessa alla prole per tramandare il tratto longevo. Ora, alla luce di queste scoperte, possiamo ipotizzare che questa variante, o la proteina che ne deriva, possa essere trasferita in modo mirato alla popolazione fragile e a rischio, con l'obiettivo di proteggerla dalle malattie legate all'invecchiamento ed eventualmente ringiovanire alcuni organi'.Altrove, come parte di una iniziativa rivolta alla sicurezza sul lavoro, Ats Milano lancia una campagna dal titolo 'note di prevenzione', in cui la metafora orchestrale viene utilizzata per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un ambiente di lavoro sicuro.<\/p>

L'iniziativa presenta 'l'orchestra della sicurezza', in cui ogni strumento musicale simboleggia un elemento chiave della prevenzione e dell'adozione di buone pratiche. Quando tutti gli strumenti suonano in armonia, si genera una sinfonia di attenzione e professionalità, capace di rendere più sicuri i luoghi di lavoro. L'idea centrale è che ogni individuo coinvolto nel processo produttivo sia un elemento attivo del sistema di sicurezza: tutti sono musicisti e nessuno spettatore. La campagna mira a comunicare che la sicurezza, proprio come la musica, si manifesta pienamente solo quando tutti 'suonano bene la propria parte', trasformando l'impegno individuale in un risultato collettivo.<\/p>





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