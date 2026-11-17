Team di ricercatori della Kyushu University identifica il Lasss per potenziare Hgf e contrastare sarcopenia e atrofia muscolare tramite rigenerazione cellulare diretta.

Un team di ricercatori della Kyushu University ha individuato una via molecolare per contrastare il declino muscolare legato all'età. Lo studio pubblicato rivela come un composto chimico possa raddoppiare l'efficacia dell' Hgf, proteina chiave per la riparazione dei tessuti. Questa scoperta apre scenari inediti per la prevenzione e la cura della sarcopenia, condizione caratterizzata dalla perdita progressiva di massa e forza muscolare negli individui anziani o in condizioni di inattività prolungata.

I muscoli possiedono una naturale capacità di rigenerarsi dopo sollecitazioni o lesioni grazie a cellule staminali specializzate. Le cellule satelliti, normalmente inattive lungo le fibre muscolari, si moltiplicano e si differenziano per rimpiazzare i tessuti danneggiati. Questo processo è guidato dal fattore di crescita degli epatociti (Hgf), una proteina rilasciata dalla matrice extracellulare in caso di danno. L'Hgf si lega al recettore c-met presente sulle cellule satelliti, stimolando la proliferazione cellulare necessaria per ricostruire le fibre compromesse.

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Con l'avanzare dell'età, questo meccanismo di rigenerazione perde efficienza a causa di un fenomeno chimico chiamato nitrazione. La proteina Hgf subisce una modificazione strutturale che ne riduce la capacità di agganciarsi correttamente al recettore c-met. Il risultato è un accumulo di tessuto cicatriziale e grasso nei muscoli, che porta a una significativa riduzione della mobilità e dell'indipendenza fisica nelle persone anziane, accelerando il processo di atrofia e indebolimento generale dei tessuti corporei.

I ricercatori hanno esplorato composti antiossidanti appartenenti alla famiglia dei trisolfuri per invertire questo decadimento. Nello specifico, hanno analizzato il glutatione trisolfuro e il trisolfuro di acido lipoico (Lasss). Gli esperimenti di laboratorio hanno dimostrato che concentrazioni elevate di Lasss proteggono l'Hgf dalla nitrazione. Inoltre, il composto induce una modifica strutturale che raddoppia l'affinità di legame tra l'Hgf potenziato e il recettore c-met, creando una forma Super Hgf più resistente e efficiente nel riparare i danni tissutali.

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Per verificare l'efficacia di questa scoperta, il team ha condotto test su modelli animali sottoposti a condizioni di atrofia da sospensione. Questo metodo simula gli effetti negativi della prolungata inattività fisica sui muscoli. I risultati preliminari confermano che la somministrazione del composto riduce significativamente la nitrazione dell'Hgf all'interno dei tessuti viventi. La protezione molecolare ottenuta suggerisce un potenziale concreto nel mantenere intatta la funzionalità delle cellule staminali muscolari anche in contesti di ridotta attività fisica o invecchiamento avanzato.

Nonostante i risultati promettenti, gli autori sottolineano la necessità di ulteriori studi su modelli animali invecchiati. È fondamentale verificare se il potenziamento molecolare si traduca in un recupero tangibile di massa e forza muscolare concreta prima di considerare applicazioni cliniche sugli esseri umani. Se le future ricerche confermeranno questi dati, la terapia potrebbe offrire soluzioni significative contro la perdita muscolare, migliorando la qualità della vita della popolazione anziana e di chi soffre di atrofia da disuso.