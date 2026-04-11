Scoperta la variante genetica che protegge dall'invecchiamento: lo studio sui centenari

Un nuovo studio svela i segreti della longevità e della salute dei centenari, identificando una variante genetica, Lav, che protegge da malattie cardiovascolari e neurodegenerative. La ricerca apre nuove prospettive per terapie mirate e per contrastare gli effetti dell'invecchiamento.

Roma, 10 aprile (Adnkronos Salute) – Un importante studio rivela come una specifica variante genica, denominata Lav , offra una protezione significativa contro le patologie legate all'invecchiamento. I risultati, presentati durante la terza edizione della 'ALC Aging and Longevity Conference' a Roma, sono frutto della ricerca guidata dal professor Annibale Puca, neurologo e genetista presso l'Università di Salerno e MultiMedica.

Lo studio ha coinvolto circa 600 centenari residenti nel Cilento, confrontando il loro patrimonio genetico con quello di soggetti sani appartenenti alla popolazione generale. L'analisi ha evidenziato la presenza del gene Lav nei centenari, associata a una maggiore resistenza a malattie cardiovascolari e neurodegenerative, quali ipertensione e aterosclerosi, patologie tipiche dell'età avanzata. La scoperta apre nuove prospettive nella lotta contro l'invecchiamento e le malattie correlate, offrendo la possibilità di sviluppare terapie mirate per la popolazione a rischio.\Il professor Puca spiega che la ricerca sui centenari, considerati un modello di invecchiamento di successo, consente di svelare i segreti per invecchiare in modo più sano e persino di ringiovanire. Il gene Lav, agendo in modo protettivo su cuore e cervello, si dimostra fondamentale nel prevenire e contrastare i danni legati all'invecchiamento. Lo studio, iniziato su modelli animali e proseguito in vitro su cellule umane del sistema immunitario, ha dimostrato la capacità di Lav di mitigare il deterioramento cardiaco anche in patologie rare come la progeria, una malattia caratterizzata da invecchiamento precoce. Questa scoperta potrebbe rappresentare un nuovo bersaglio terapeutico anche per malattie come quella di Sammy Basso. Puca sottolinea l'importanza di studiare il Dna dei centenari per comprendere come intervenire in modo efficace e senza effetti collaterali indesiderati nel complesso processo dell'invecchiamento. Confrontando il Dna dei centenari con quello della popolazione generale, i ricercatori hanno identificato varianti geniche protettive, come Lav, che favoriscono il benessere e la longevità.\Il farmacologo clinico Cesare Sirtori, dell'Università degli Studi di Milano, sottolinea che attraverso lo studio del Dna dei centenari è stata identificata la variante genetica Lav, che viene normalmente trasmessa per conferire il tratto longevo. Sirtori afferma che, alla luce di queste scoperte, è possibile pensare di trasferire questa variante o la proteina derivata, in modo mirato, alla popolazione fragile e a rischio, per proteggerla dalle malattie legate all'invecchiamento e possibilmente ringiovanire alcuni organi. L'azione protettiva di Lav si manifesta attraverso il sistema immunitario, riducendo l'infiammazione, e a livello cardiovascolare, con la riduzione dei segni dell'invecchiamento, il recupero funzionale associato alla diminuzione dell'aterosclerosi e della fibrosi cardiaca, e un aumento della gittata cardiaca. A livello cerebrale, Lav protegge dalla Corea di Huntington, una rara forma di patologia neurodegenerativa. In parallelo a queste importanti scoperte scientifiche, Ats Città metropolitana di Milano lancia una campagna per la sicurezza sul lavoro, intitolata 'Quando l'orchestra suona note di prevenzione', con l'obiettivo di promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso l'utilizzo di buone pratiche e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Longevità Centenari Genetica Invecchiamento Lav Malattie Cardiovascolari Neurodegenerazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Scoperta missione segreta russa, sottomarini da guerra volevano distruggere cavi di comunicazione e gasdotti inglesi»La Russia sfida la Nato. Il Regno Unito ha denunciato oggi un nuova operazione...

Read more »

Scoperta di un 'interruttore' molecolare contro la progressione tumoraleRicercatori del Cnr-Ieomi di Napoli identificano una nuova funzione della proteina Shp1 nel controllo del tumore, bloccando l'aggressività delle cellule cancerose attraverso l'interleuchina 8. La scoperta, pubblicata su Cell Death & Disease, apre la strada a nuove terapie, soprattutto per tumori al seno.

Read more »

Malta tra passato e futuro: viaggio alla scoperta di luoghi, eventi e patrimoni inesploratiL'ANGOLO DEI BLOGGER. Questo arcipelago nel cuore del Mediterraneo, un tempo meta per imparare l'inglese, che offre da sempre vita notturna e spia…

Read more »

Invecchiamento, scoperta nei centenari la variante che permette di vivere più a lungo: cos'è il Gene LavUna variante genica protegge dalle patologie dell'invecchiamento. E' il risultato del...

Read more »

Nuova scoperta sui tumori, ecco cosa li rende così aggressivi: così li si può contrastareUn recente studio permette di conoscere meglio il meccanismo dei tumori. In questo modo si potrà intervenire per fermarli in tempo

Read more »

Alla scoperta di Burning, Landman e My Undesirable Friends: Part IPuntata numero 280 della guida ai tesori nascosti dello streaming. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices (ANSA)

Read more »