Scoperta un'antica strada nel cantiere del termovalorizzatore di Roma

I lavori per il termovalorizzatore di Roma hanno portato alla luce un'antica strada nel cantiere di Santa Palomba. Il ritrovamento ha riacceso la contestazione sul mega-impianto destinato a trattare 600mila tonnellate di rifiuti indifferenziati all'anno. La scoperta ha suscitato l'interesse degli appassionati di storia e archeologia.

I lavori per il termovalorizzatore di Roma hanno portato alla luce un' antica strada nel cantiere di Santa Palomba . Il ritrovamento, avvenuto sotto la supervisione dell'archeologo di cantiere, ha riacceso la contestazione sul mega-impianto da un miliardo di euro destinato a trattare 600mila tonnellate di rifiuti indifferenziati all'anno.

La scoperta ha suscitato l'interesse degli appassionati di storia e archeologia, che si chiedono quali altri tesori nascosti potrebbero essere trovati nel cantiere





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