Autorità bulgare trovano decorazioni natalizie e statue di Babbo Natale su una spiaggia di Burgas, recuperate da un container della nave Contship Jet colpita da droni.

Le autorità bulgare hanno rinvenuto un carico inaspettato di decorazioni festive su una spiaggia vicino a Burgas, nel Mar Nero, aprendo un container che si ritiene provenisse dalla nave mercantile Contship Jet. Tra le merci recuperate il 24 novembre 2026 figurano figure di Babbo Natale a grandezza naturale, una statua di un orso polare e svariati ornamenti natalizi, in un contrasto surreale con la scena drammatica del naufragio avvenuta mesi prima.

Dettagli del ritrovamento e delle merci

Le immagini diffuse dai media locali mostrano una scena insolita sulla spiaggia battuta dal vento, dove un Babbo Natale è seduto in sella a un cavallo color rame e un altro figura mentre guida una slitta carica di regali. Il governatore regionale di Burgas, Diko Dikov, ha confermato che il container danneggiato è stato trovato a riva e che il suo contenuto festive crea un quadro inaspettato per la zona del campeggio di Arapya, nei pressi di Tsarevo.

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Il rinvenimento ha sollevato domande immediate sull'origine del cargo e sulla sua destinazione finale, dato che la merce era destinata a mercati tradizionali ma si è ritrovata inondata dal mare dopo l'incidente marittimo. Le autorità stanno valutando lo stato di conservazione delle merci, che includono elementi decorativi di grandi dimensioni, per determinarne il valore e la fattibilità di un eventuale recupero o smaltimento corretto.

Collegamento con l'affondamento della Contship Jet

Secondo le indagini preliminari, il container fa parte del carico della nave greca Contship Jet, affondata nel Mar Nero alla fine di ottobre. La nave è stata colpita da droni navali in uno degli attacchi più significativi contro il traffico mercantile nella regione occidentale del Mar Nero, un evento che ha scosso la comunità internazionale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte marittime.

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Diko Dikov ha dichiarato che le autorità bulgare sospettano fortemente che il container appartenga alla Contship Jet, ma tale collegamento rimane da chiarire formalmente. La nave affondata era in rotta quando è stata colpita, e il suo naufragio ha portato al rilascio di diverse tonnellate di cargo nel mare, incluso questo container apparentemente integro ma danneggiato dall'impatto con gli elementi marini.

Posizioni delle parti coinvolte e next steps

Contships Management, l'operatore con sede ad Atene della Contship Jet, ha dichiarato di non essere in posizione di confermare con certezza che il container recuperato si trovasse a bordo della nave affondata, invitando alla prudenza nelle affermazioni pubbliche. Dikov ha aggiunto che le autorità sono in attesa di indicazioni precise da parte dei procuratori militari sul destino finale del container, sottolineando che non sarà consentito che rimanga sulla riva come un'attrazione indesiderata per i visitatori.

La Bulgaria, membro dell'Unione Europea e della NATO, ha continuato a cercare l'assistenza degli alleati per rafforzare la sicurezza marittima nella regione, data la crescente minaccia rappresentata dagli attacchi ai mercantili. Il caso del container natalizio evidenzia l'impatto tangibile del conflitto ucraino e delle sue ripercussioni indirette sul commercio globale, con merci che finiscono in luoghi inaspettati e con conseguenze economiche e logistiche complesse per le compagnie di navigazione e le autorità locali.

Il recupero di questi oggetti rappresenta una delle prime conferme visive dirette delle conseguenze del naufragio della Contship Jet, trasformando un evento bellico in un simbolo di contrasto tra la festiveità della stagione natalizia e la durezza della realtà geopolitica attuale. Le autorità stanno procedendo con la documentazione ufficiale del ritrovamento, mentre l'opinione pubblica segue con interesse il destino di questi oggetti, che ora sono parte integrante della cronaca locale e internazionale.