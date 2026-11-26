Il corpo di un'identità non ancora nota è stato trovato a via Augusto Renzini. Disposta l'autopsia per le cause del decesso presso la struttura incompiuta della Città del Rugby.

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato abbandonato tra cumuli di rifiuti all'interno della struttura incompiuta di via Augusto Renzini. A dare l'allarme è stato un passante che, intorno alle 18.30 di mercoledì, ha contattato il numero di emergenza 112. Questo episodio ha portato immediatamente le autorità competenti sul luogo per indagare sulle circostanze della morte e sull'identità della vittima, che al momento non è stata ancora individuata.

Dettagli dell'accaduto e primo intervento

Il ritrovamento ha richiamato sul posto un'importante presenza di forze dell'ordine e personale sanitario. Sono intervenuti gli agenti delle volanti, il personale del 118, il medico legale e gli specialisti della polizia scientifica. La gravità delle condizioni del cadavere, dovuto all'avanzato stato di decomposizione, ha reso necessario un immediato intervento tecnico per raccogliere eventuali tracce utili alle indagini, anche se le prime osservazioni non hanno consentito di stabilire la presenza di eventuali lesioni visibili.

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Le indagini sulla causa del decesso

Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri e dalla polizia, il decesso risalirebbe ad alcuni giorni prima del ritrovamento. Le indagini sono state affidate al commissariato di Spinaceto, con il supporto tecnico della Scientifica. La Procura capitolina ha disposto l'autopsia per accertare con certezza le cause del decesso e verificare se si sia trattato di una morte naturale o di un fatto violento, un passaggio fondamentale per orientare le successive mosse investigative.

Il degrado della Città del Rugby

La scoperta riporta l'attenzione sulle condizioni di una delle grandi incompiute della Capitale, diventata negli anni un luogo di degrado e insicurezza. Si tratta della cosiddetta Città del Rugby, concepita negli anni Novanta come un polo sportivo su un'area di circa 30 ettari, che non è mai entrata in funzione. Al suo interno restano edifici e strutture, per oltre 25mila metri quadrati, mai ultimati e lasciati al deterioramento, trasformandosi in un'area critica per la sicurezza urbana.

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Prossimi passi e identificazione

Nelle prossime ore, le indagini procederanno parallelamente con la richiesta di identificazione della vittima tramite le banche dati disponibili. La Polizia Scientifica analizzerà ogni reperto rinvenuto nell'area per ricostruire la dinamica degli ultimi giorni di vita dell'individuo. Il Comune di Roma e le forze dell'ordine continuano a monitorare l'area per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire che luoghi simili vengano utilizzati per attività illecite o come discariche abusive.

Contesto di sicurezza nella zona

L'episodio sottolinea la necessità di un maggiore controllo sulle aree dismesse e incomplete presenti nel tessuto urbano romano. La struttura di via Augusto Renzini rappresenta da tempo un punto critico, dove l'assenza di gestione e manutenzione ha favorito l'accumulo di rifiuti e la presenza di soggetti indesiderati. Le autorità locali hanno confermato la volontà di intensificare i controlli in questa porzione di territorio, cercando di restituire ordine e sicurezza a un luogo che per decenni è rimasto un vuoto nella pianificazione urbanistica della città.