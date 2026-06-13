Scoperto il corpo di un noto interprete milanese: il caso è ora oggetto di indagine per omicidio

Il corpo di Roberto Pietro Guerrino, interprete di fama internazionale, è stato trovato a Milano con numerose ferite, suscitando un'indagine penale. Le autorità cercano testimonianze per chiarire le circostanze della morte violenta.

Il corpo di Roberto Pietro Guerrino , un interprete milanese di sessant'anni, è stato rinvenuto nella sua abitazione situata lungo via Nino Oxilia, nel quartiere compreso fra la stazione Centrale e viale Monza.

I soccorsi sono stati allertati quando l'uomo, abitante del quarto piano di un condominio, non ha risposto né al telefono né al citofono, suscitando preoccupazione tra i familiari. I Carabinieri, in collaborazione con i vigili del fuoco, sono intervenuti sul luogo per forzare l'ingresso, riuscendo ad aprire la porta grazie alle chiavi della vicina, poiché gli occupanti erano rimasti bloccati dall'impossibilità di aprire la serratura.

All'interno dell'appartamento è stato scoperto il cadavere steso a terra, circondato da un'estesa macchia di sangue che ha immediatamente fatto presumere una dinamica violenta. Le prime ricostruzioni dell'autopsia hanno evidenziato la presenza di numerosi colpi, anche alla testa, sul corpo di Guerrino. Il profilo delle ferite, associato alla quantità di sangue sparsa sul pavimento e sulle pareti, ha spinto gli inquirenti a configurare il caso come un potenziale omicidio, aprendo così un fascicolo penale di indagine.

Gli investigatori stanno ora raccogliendo testimonianze, analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e verificando eventuali tracce di DNA al fine di identificare un eventuale aggressore o di comprendere le circostanze esatte del delitto. Roberto Pietro Guerrino era un professionista di rilievo nel settore dell'interpretariato, noto per la sua esperienza nella traduzione simultanea durante conferenze internazionali di grande importanza.

Dal 2008 era membro dell'Associazione internazionale degli interpreti per le conferenze (Aiic) e aveva conseguito un master di II livello presso l'università Tor Vergata di Roma, specializzandosi in teoria, metodologie e percorsi della lingua e della cultura italiana per gli studenti stranieri. Nel corso della sua carriera ha fornito i propri servizi a numerose personalità di spicco, tra cui Re Carlo III, l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, i presidenti della Repubblica italiana Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, l'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, l'ex premier Mario Monti e il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, quando ne era il capo.

La sua scomparsa improvvisa ha suscitato sgomento nella comunità degli interpreti e nei circoli diplomatici, dove era considerato una figura di riferimento per la precisione e la professionalità del proprio operato. Le autorità hanno invitato chiunque disponga di informazioni utili a farsi avanti, sottolineando l'importanza di qualunque dettaglio, per quanto insignificante possa apparire, al fine di far luce su quanto accaduto.

La vicenda, infatti, ha acceso i riflettori su tematiche più ampie relative alla sicurezza personale di professionisti che operano in ambienti di alta visibilità e sulla vulnerabilità delle abitazioni in quartieri densamente popolati. Nel frattempo, la famiglia di Guerrino è circondata da un profondo dolore, cercando di fare i conti con la perdita di un uomo stimato sia per il suo contributo professionale che per il suo ruolo nella vita privata, mentre gli inquirenti proseguono le indagini con l'obiettivo di identificare il responsabile del crimine





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