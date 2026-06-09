Scoperto il meccanismo magnetico nei piccioni: globuli bianchi ricchi di ferro nel fegato fungono da bussola

Un nuovo studio rivela che i macrofagi del fegato contenenti ferritina potrebbero essere la base del senso magnetico negli animali. La ricerca mostra come l'eliminazione di queste cellule comprometta l'orientamento dei piccioni in condizioni di cielo coperto.

Il segreto della capacità di molti animali di percepire il campo magnetico terrestre potrebbe essere il ferro accumulato nelle cellule immunitarie presenti in questo organo.

Tra i tanti sensi degli animali, la capacità di orientarsi grazie al magnetismo è il più misterioso e dibattuto. In qualche modo, uccelli migratori, tartarughe marine e altre creature rilevano il campo magnetico terrestre e lo utilizzano per navigare. Uno studio pubblicato su Science ha scoperto un meccanismo sorprendente: i globuli bianchi ricchi di ferro presenti nel fegato dei piccioni viaggiatori sembrano agire come una bussola naturale.

Catherine Lohmann, ecologa sensoriale all'Università del North Carolina a Chapel Hill, commenta: È semplicemente sbalorditivo. Questa scoperta rappresenta una vera svolta e offre una nuova prospettiva su un tema a lungo controverso. Molti animali, inclusi uccelli, tartarughe, squali e cani, possiedono un senso di orientamento basato sul magnetismo. Alcuni ricercatori ipotizzano addirittura che un residuo di questa capacità possa esistere anche negli esseri umani.

Il funzionamento esatto è oggetto di un acceso dibattito. Un'ipotesi iniziale suggeriva che minuscoli cristalli di magnetite nei tessuti animali si comportassero come aghi di bussola. Una spiegazione più recente coinvolge i criptocromi, proteine della retina che reagiscono ai campi magnetici, permettendo agli uccelli migratori di volare nella direzione corretta anche con poca luce.

Nel 2025, alcuni ricercatori che studiavano i piccioni viaggiatori hanno identificato un altro meccanismo: esperimenti di laboratorio hanno dimostrato che le variazioni del campo magnetico generano correnti elettriche nell'orecchio interno, stimolando i nervi diretti al cervello. La scoperta del nuovo studio è nata da un incontro casuale. Durante un convegno scientifico, l'ornitologo Martin Wikelski, che studia le specie migratorie presso il Max Planck Institute of Animal Behavior, ha parlato con l'immunologo Christian Kurts dell'Università di Bonn.

Dopo aver descritto il ruolo del magnetismo nell'orientamento animale, Kurts ha raccontato di aver scoperto che i globuli bianchi chiamati macrofagi, prelevati dalla milza di topi e umani, contengono minuscole particelle magnetiche di ferro che si formano quando i macrofagi degradano i globuli rossi invecchiati e sequestrano gli atomi di ferro. Sorgeva quindi la domanda: globuli bianchi simili possono avere un ruolo nell'orientamento dei piccioni migratori?

Kurts ha ideato un test per questa ipotesi e ha invitato a Bonn la ricercatrice Clivia Lisowski, da tempo affascinata dal modo in cui le cellule percepiscono l'ambiente, per coordinare l'indagine. Lisowski ricorda: Ero ossessionata. Per prima cosa, ha verificato che i tessuti dei piccioni contenessero le stesse particelle magnetiche dei macrofagi dei topi. Ci si aspettava di trovarle nella milza, l'organo principale nei mammiferi dove i macrofagi riciclano i globuli rossi.

Invece, un magnetometro sensibile ha indicato che tra tutti i tessuti testati il segnale più forte proveniva dal fegato. Era debole, ma superava di oltre venti volte il livello di rumore di fondo dello strumento. L'accurata colorazione di sezioni sottili di tessuto di piccioni viaggiatori ha confermato che una forma di ferro chiamata ferritina era abbondante nei macrofagi del fegato, scarsa nella milza e assente nel becco e nel cervello.

Un'analisi più dettagliata con microscopio elettronico ha mostrato inoltre che molti macrofagi del fegato si trovavano vicino ai neuroni. Nei mammiferi, i neuroni della milza possono comunicare con i macrofagi, e sia nei mammiferi che negli uccelli sono collegati al sistema nervoso centrale. I ricercatori hanno poi verificato se questi macrofagi ricchi di ferro agissero come bussole magnetiche attraverso un esperimento semplice ed elegante: li hanno resi inattivi con clodronato.

Il team ha addestrato 34 piccioni viaggiatori, una varietà selezionata per il suo eccellente senso di orientamento, a percorrere 19 chilometri verso est. Di giorno i piccioni usano la posizione del sole, ma in caso di nuvolosità si affidano al campo magnetico. Vicino al lago di Costanza, il team ha iniettato clodronato a 18 uccelli e, dopo 24 ore, li ha liberati uno dopo l'altro in un cielo completamente coperto, dotandoli di GPS per tracciarli in tempo reale.

Tutti e 18 gli uccelli si sono persi completamente e sono riusciti a tornare solo quando il cielo si è schiarito, mentre i 16 liberati dopo una finta iniezione sono rientrati immediatamente. Per me era il primo indizio che eravamo di fronte a una scoperta entusiasmante, racconta Wikelski





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