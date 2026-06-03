Scoperto il più grande giacimento europeo di terre rare: la Norvegia punta a ridurre la dipendenza cinese

Un nuovo studio ha rivelato che il giacimento di Fensfeltet, vicino a Ulefoss, contiene 15,9 milioni di tonnellate di terre rare, rendendolo uno dei più grandi al mondo. Il progetto, però, deve confrontarsi con sfide ambientali, burocratiche ed economiche, mentre l'Unione europea cerca alternative al monopolio cinese.

Nella zona verde situata a circa cento chilometri a sud‑ovest di Oslo, vicino alla piccola cittadina di Ulefoss, si estende un paesaggio di boschi e terreni agricoli che ha recentemente attirato l'attenzione di governi, industrie e ambientalisti di tutto il mondo.

Sotto la superficie di quest'area, sull'antico complesso vulcanico di Fen, datato a circa 580 milioni di anni, giace un giacimento di terre rare di dimensioni eccezionali. Le prime indagini condotte due anni fa avevano stimato la presenza di 8,8 milioni di tonnellate di elementi critici, facendone il più grande deposito europeo conosciuto fino a quel momento.

A marzo, la società mineraria norvegese Rare Earths Norway, titolare dei diritti di estrazione quasi totali sul sito, ha pubblicato una nuova valutazione che ha quasi raddoppiato le stime iniziali, arrivando a 15,9 milioni di tonnellate, superando di oltre l'80 percento le precedenti previsioni. Secondo Alf Reistad, direttore di Rare Earths Norway, "il giacimento di Fensfeltet è tra i più grandi al mondo e potrebbe rappresentare una risorsa strategica di primaria importanza per l'Europa"





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