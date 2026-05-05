Scoperto l'interruttore HOXD13 che accelera il melanoma e disarma il sistema immunitario

Ricercatori identificano una proteina che stimola la crescita del melanoma e sopprime le difese immunitarie, aprendo nuove prospettive terapeutiche.

Una scoperta rivoluzionaria nel campo della ricerca sul melanoma potrebbe aprire nuove strade per terapie più efficaci contro questo tumore della pelle particolarmente aggressivo. Ricercatori della NYU Langone Health hanno identificato una proteina, denominata HOXD13 , che agisce come un vero e proprio interruttore all'interno delle cellule tumorali.

Quando HOXD13 si attiva, accelera la crescita del melanoma e contemporaneamente sopprime la risposta immunitaria dell'organismo, rendendo il tumore più difficile da combattere. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Cancer Discovery, rivela che HOXD13 appartiene alla famiglia dei fattori di trascrizione, molecole che regolano l'espressione genica e, di conseguenza, il comportamento delle cellule. Nel contesto del melanoma, questa proteina assume un ruolo decisamente negativo, orchestrando una serie di eventi che favoriscono la progressione della malattia.

In particolare, HOXD13 stimola l'angiogenesi, ovvero la formazione di nuovi vasi sanguigni che forniscono al tumore l'ossigeno e i nutrienti necessari per crescere. Allo stesso tempo, la proteina interferisce con l'attività dei linfociti T citotossici, le cellule del sistema immunitario responsabili del riconoscimento e della distruzione delle cellule tumorali. Questo duplice effetto permette al melanoma di crescere più rapidamente e di eludere le difese immunitarie dell'organismo.

I pazienti con livelli elevati di HOXD13 presentano un numero inferiore di linfociti T e una ridotta capacità di questi ultimi di penetrare nel tumore, compromettendo ulteriormente la risposta immunitaria. La scoperta più significativa riguarda il meccanismo attraverso il quale HOXD13 crea una sorta di scudo protettivo attorno al tumore. La proteina aumenta la produzione di una molecola chiamata CD73, che a sua volta genera adenosina.

L'adenosina agisce come un sedativo per il sistema immunitario, rallentando l'attività dei linfociti T e impedendo loro di attaccare le cellule tumorali. In pratica, il tumore si costruisce una barriera chimica invisibile che lo protegge dagli attacchi del sistema immunitario.

Tuttavia, i ricercatori hanno dimostrato che è possibile disattivare HOXD13 in laboratorio, ottenendo risultati promettenti. L'inibizione di HOXD13 ha portato a una riduzione del volume dei tumori e a una riattivazione dei linfociti T, che hanno ripreso ad attaccare le cellule tumorali. Questi risultati suggeriscono che bloccare HOXD13 potrebbe rappresentare una strategia terapeutica efficace per il melanoma, in grado di combinare la riduzione della crescita tumorale con il ripristino della risposta immunitaria.

Attualmente, sono in corso sperimentazioni cliniche con diverse strategie terapeutiche che mirano a questi meccanismi, come gli inibitori della via del VEGF (che riducono l'angiogenesi) e i farmaci che bloccano i recettori dell'adenosina, spesso utilizzati in combinazione con l'immunoterapia. L'obiettivo è ora di combinare questi approcci, in particolare nei pazienti con elevati livelli di HOXD13, per ottenere un effetto sinergico e massimizzare l'efficacia del trattamento.

Lo studio è stato condotto su un ampio campione di oltre 200 pazienti con melanoma provenienti da Stati Uniti, Brasile e Messico, e ha coinvolto sia modelli animali che colture cellulari umane. I risultati ottenuti suggeriscono che il meccanismo scoperto potrebbe non essere limitato al melanoma, ma potrebbe essere coinvolto anche in altri tipi di tumore aggressivo, come i glioblastomi (tumori cerebrali) e i sarcomi. Gli scienziati stanno attualmente indagando se HOXD13 giochi un ruolo simile anche in queste neoplasie.

Il melanoma è noto per la sua elevata capacità di adattamento e resistenza alle terapie convenzionali, rendendo la scoperta di un interruttore molecolare come HOXD13 particolarmente preziosa. Questo interruttore controlla sia la crescita del tumore che la sua capacità di sfuggire al sistema immunitario, offrendo un bersaglio terapeutico potenzialmente efficace.

Sebbene non si tratti ancora di una cura definitiva per il melanoma, la scoperta del ruolo chiave di HOXD13 potrebbe aprire la strada a trattamenti più mirati, personalizzati e, soprattutto, più efficaci. La possibilità di modulare la risposta immunitaria e di bloccare la crescita tumorale contemporaneamente rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro questa malattia





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