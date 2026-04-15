Scoperto nuovo bersaglio nel cervello per combattere l'ipertensione resistente

Una ricerca brasiliana ha identificato neuroni nel midollo allungato che regolano sia la respirazione che il diametro dei vasi sanguigni, offrendo una nuova potenziale strategia terapeutica per l'ipertensione resistente.

Una svolta promettente nel trattamento dell'ipertensione arteriosa resistente emerge da uno studio condotto da un team di ricercatori brasiliani, che ha individuato nel cervello un nuovo potenziale bersaglio terapeutico. L'attenzione si è concentrata su specifici neuroni situati nel midollo allungato, noti come neuroni parafacciali laterali .

Questi neuroni svolgono un ruolo cruciale nella regolazione della respirazione, ma è stata ora rivelata la loro profonda influenza anche sul diametro dei vasi sanguigni e, di conseguenza, sulla pressione arteriosa. Fino ad ora, non era stato scientificamente dimostrato un collegamento diretto tra i neuroni responsabili dell'attività espiratoria e quelli che controllano l'attività simpatica e il diametro vascolare, con impatto sulla pressione sanguigna. Davi José de Almeida Moraes, dell'Università di San Paolo e coautore dello studio, ha sottolineato l'importanza di questa scoperta, affermando che non era mai stato provato che i neuroni che generano l'attività espiratoria comunicassero con quelli che gestiscono l'attività simpatica e il diametro dei vasi sanguigni, influenzando così i livelli pressori. L'ipertensione arteriosa rappresenta una patologia globale di vasta portata, colpendo circa 1,4 miliardi di persone in tutto il mondo. La ricerca medica ha negli ultimi tempi orientato i propri sforzi verso il sistema nervoso centrale, in particolare il cervello, nel tentativo di comprendere e affrontare i casi di ipertensione resistente. Questa forma di ipertensione è definita come quella condizione in cui, nonostante l'adozione di almeno tre differenti trattamenti farmacologici e l'adesione a raccomandazioni relative allo stile di vita, la pressione arteriosa non scende ai livelli desiderati. La Società italiana dell'Ipertensione arteriosa ribadisce la diffusione capillare di questa patologia: si stima che in Italia quasi la metà della popolazione adulta ne sia affetta, mentre a livello globale il dato raggiunge un terzo degli adulti, pari a circa 1,4 miliardi di individui. Fattori legati a uno stile di vita poco salutare, come una dieta squilibrata, in particolare ricca di sale, il fumo, un consumo eccessivo di alcol e la sedentarietà, sono riconosciuti come principali cause scatenanti dell'ipertensione. Pertanto, gli interventi terapeutici iniziali si concentrano sempre sulla modifica di questi abitudini. Tuttavia, in determinate circostanze, è indispensabile ricorrere a farmaci che agiscono su meccanismi fisiologici differenti, quali l'aumento della diuresi, l'inibizione della vasocostrizione o la promozione della vasodilatazione. Nonostante queste terapie, in alcuni pazienti, i risultati ottenuti non sono sufficienti a controllare efficacemente la pressione arteriosa. Quando l'associazione di più farmaci non porta ai risultati sperati, si parla appunto di ipertensione arteriosa resistente. Studi recenti condotti su modelli animali avevano già suggerito un coinvolgimento cerebrale in questa condizione, evidenziando come una dieta ad alto contenuto di sale potesse indurre infiammazione nel cervello e un conseguente aumento della pressione. Il nuovo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Circulation Research e condotto in collaborazione con l'Università di Auckland, rafforza ulteriormente l'ipotesi di un ruolo centrale del cervello nello sviluppo dell'ipertensione resistente, anche in presenza di trattamenti medici convenzionali. La possibilità di controllare la pressione arteriosa attraverso la modulazione dell'attività di specifici neuroni cerebrali apre scenari terapeutici inediti. Julian Paton, dell'Università neozelandese, ha spiegato che la regione parafacciale laterale è normalmente coinvolta in azioni che richiedono un'espirazione attiva, come la risata, l'esercizio fisico o la tosse. La scoperta chiave dello studio è che, in condizioni di ipertensione, questa regione risulta iperattiva. Sorprendentemente, quando il team di ricerca è intervenuto per disattivare questa area specifica del cervello, la pressione sanguigna nei modelli animali è tornata a livelli normali. Per ottenere questo controllo neuronale, i ricercatori hanno impiegato tecniche avanzate come l'optogenetica, che utilizza la luce per influenzare cellule geneticamente modificate, e strategie di farmacogenetica. Gli esperimenti sono stati condotti sia su ratti sani sia su ratti con ipertensione indotta sperimentalmente, monitorando attentamente gli effetti sul sistema nervoso autonomo, sul sistema respiratorio e sui valori pressori. È emerso che in presenza di ipertensione, si verifica un'iperattivazione nervosa concomitante all'attività espiratoria attiva. La visione futura del team di ricerca, guidato da Paton, è di proseguire gli studi in questo campo con l'obiettivo di sviluppare strategie farmacologiche mirate a ridurre l'attività dei neuroni coinvolti in questa regione cerebrale. L'intenzione è quella di agire sui corpi carotidei, strutture che giocano un ruolo nella regolazione della pressione sanguigna, aprendo così nuove vie per la gestione farmacologica dell'ipertensione resistente. Questa scoperta rappresenta un passo avanti significativo nella comprensione delle complesse basi neurali dell'ipertensione e promette di offrire nuove speranze ai milioni di pazienti che soffrono di questa condizione cronica e spesso difficile da trattare





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