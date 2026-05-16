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Scoppia contro l'ex-partner dopo un anno di distanza: 'Quando non servi più ti mettono da parte'

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Scoppia contro l'ex-partner dopo un anno di distanza: 'Quando non servi più ti mettono da parte'
SeparazioneAllontanamentoDirettive
📆5/16/2026 7:55 AM
📰fattoquotidiano
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Una persona confida nell'udienza pubblica di raccontare la sua esperienza di allontanamento dopo un anno di distacco dall'ex-partner, avvertendo che quando non si segue le direttive non si viene più presi in considerazione.

Ho appena letto la notizia e ti faccio i complimenti per il coraggio di raccontare la verità. Io mi sono allontanata da loro già da un anno: come sempre, quando non servi più ti mettono da parte.

Il messaggio arriva a Graciela Mabel De Los Santos lunedì scorso, poche ore dopo la pubblicazione sul Fatto Accedere agli articoli del quotidiano 7 giorni dopo la pubblicazione Sconto del 20% sul nostro shop online Accedere a tutti gli articoli del quotidiano tramite app e sito Accedere ad uno sconto dedicato a 4 corsi esclusivi della Scuola del Fatto Tesseramento alla Fondazione il Fatto Quotidiano a € 5,00 (anziché € 20,00) Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo

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Separazione Allontanamento Direttive Definizione Esperienza

 

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