Scoprire il talento nel calcio femminile: scouting e intuito nella ricerca delle giocatrici migliori

Un'analisi del lavoro di scouting nel calcio femminile italiano, con particolare attenzione al ruolo dell'istinto e del networking nella scoperta di talenti.

A volte bisogna fidarsi del proprio istinto, altre avere molta pazienza, altre ancora dare fiducia a segnalazioni di amici, colleghi e persino sconosciuti. Nei primi giorni di settembre la centrocampista francese Grace Geyoro è stata acquistata dalla squadra inglese delle London City Lionesses, che per averla ha pagato 1,65 milioni di euro al Paris Saint-Germain.

È stato il trasferimento più costoso nella storia del calcio femminile, fatto da una squadra neopromossa nella Women’s Super League (WSL), il campionato femminile inglese professionistico, che è pure il più competitivo in Europa. Un milione di euro per una giocatrice significa segnali di quanto stia crescendo il calcio femminile, soprattutto tra le sue squadre più forti e più ricche. Pur da neopromossa in WSL le London City Lionesses hanno infatti grandi ambizioni e disponibilità economiche. Nel calcio femminile i grandi budget delle poche squadre più forti e ricche non sono però la norma: le altre, comprese le squadre italiane, devono ingegnarsi in modi diversi, e con molti meno soldi, per trovare calciatrici forti. Lo fanno puntando sullo sviluppo di talenti giovani o sfruttando la rete di relazioni e segnalazioni. È il caso della Roma femminile, squadra vincitrice del campionato nel 2023 e nel 2024, dove ci sono sono due scout il cui lavoro viene supervisionato da Simone Canovi,, che in passato ha lavorato nel calcio maschile con Inter e Juventus. In una squadra più piccola e con meno budget quello che alla Roma fanno in tre lo fa una sola persona: è il caso del Genoa femminile, squadra appena promossa in Serie A, dove se ne occupa Marta Carissimi, ex calciatrice e ora direttrice sportiva. Canovi spiega che il lavoro di uno scout parte spesso dai dati e dalla continua analisi di video alla ricerca di giocatrici di talento. Uno strumento fondamentale è Wyscout, una piattaforma a pagamento che raccoglie video, statistiche e informazioni su calciatori e calciatrici professioniste di tutto il mondo. Negli ultimi anni l’ampliamento del database e la qualità dei dati disponibili lo hanno reso sempre più centrale, velocizzando un processo che fino a poco tempo fa era spesso rallentato dalla mancanza di informazioni. Il lavoro di scouting alla Roma femminile è strutturato in due fasi: una prima parte in cui si osservano le giocatrici in video e una seconda in cui le si va a vedere dal vivo. Durante la prima fase, che in genere va da agosto a dicembre, è importante osservare e studiare quante più calciatrici possibili. Per farlo Canovi e i due scout della Roma si dividono i campionati e i paesi da seguire, così da arrivare a dicembre avendo ognuno una lista di calciatrici interessanti per la Roma. Con gennaio comincia la seconda fase, in cui le aree geografiche vengono ruotate tra i membri del team per incrociare valutazioni e aumentare l’affidabilità delle osservazioni. È a questo punto che, se i giudizi positivi sono confermati da almeno due osservatori, e se anche l’eventuale osservazione dal vivo è stata positiva, iniziano incontri e trattative con la calciatrice e la squadra in cui gioca. A volte, comunque, l’osservazione dura anche più di una stagione calcistica, magari in attesa che si verifichino condizioni tali da rendere possibile un eventuale acquisto o trasferimento. Alla Roma il lavoro di scouting ha due direzioni principali: da un lato l’individuazione di profili giovani e promettenti («lo scout più bravo è quello che vede prima degli altri», dice Canovi); dall’altro la sostituzione di calciatrici già in rosa che potrebbero partire. Niente vieta di unire le due direzioni sostituendo una calciatrice già in rosa con una giovane e promettente. Tuttavia, il vero obiettivo è sempre uno: «arrivare prima», scovare cioè una giocatrice forte prima che lo facciano le altre squadre. Tra tanti dati, c’è però anche molto spazio per l’istinto. «Io sono cresciuto professionalmente con Walter Sabatini», dice Canovi: «Un direttore sportivo che i giocatori bravi li sceglieva di pancia. È stato lui a dirmi che gli scout gli servivano soprattutto per scremare i giocatori scarsi, e non per selezionare quelli bravi». Sabatini è un ex calciatore e direttore sportivo, noto in effetti per il suo approccio istintivo ed emotivo, oltre che per metodi un po’ all’antica, ma comunque spesso molto efficaci. Le segnalazioni di giocatrici interessanti arrivano attraverso diversi canali: collaboratrici, amici, e persino da persone sconosciute che segnalano una giocatrice di campionati minori. È importante dare fiducia e ascolto a tutti, dice Canovi, perché non si sa mai che colpo di mercato si può perdere. Durante la sua carriera nel calcio maschile Canovi ha lavorato anche come scout freelance e una volta ricevette per esempio una segnalazione su un giocatore del campionato di Trinidad e Tobago: andò a visionarlo e la squadra a cui lo segnalò finì per comprarlo





