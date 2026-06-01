Scossa sismica offshore a 250 km di profondità: attivata l'unità di crisi in Calabria

Una forte scossa avvertita lungo la costa tirrenica della Calabria ha avuto epicentro in mare a ventidue chilometri da Belmonte Calabro e a duecentocinquanta chilometri di profondità. Nessun danno grave segnalato, ma le autorità hanno attivato l'unità di crisi e avviato controlli su infrastrutture e edifici. Il Dipartimento della Protezione Civile mantiene alta la vigilanza nella zona più a rischio sismico d'Italia.

Convocata l' unità di crisi dopo la forte scossa sismica avvertita nella zona tirrenica della Calabria . L'evento è stato localizzato con epicentro a circa ventidue chilometri da Belmonte Calabro, in mare, a una profondità di duecentocinquanta chilometri sotto il livello del mare.

La profondità considerevole ha ridotto l'intensità delle onde sulla superficie, ma la percezione è stata diffusa lungo tutta la costa, da Cosenza fino alle località costiere, con segnalazioni di vibrazioni anche nei comuni dell'entroterra. Le prime informazioni raccolte nelle ore successive dalle forze dell'ordine e dai Vigili del Fuoco non hanno evidenziato danni materiali significativi né feriti.

Tuttavia, lo spavento tra la popolazione è stato consistente, soprattutto nei centri più prossimi all'epicentro, come Amantea, Belmonte Calabro e San Lucido, aree storicamente sensibili alle attività sismiche del Tirreno meridionale. La regione ha una lunga tradizione di eventi sismici, con forti terremoti documentati nei secoli XVII e XVIII che causarono gravi perdite umane e distruzioni, nonché il devastante sisma dell'Irpinia del 1980 e il terremoto del Centro Italia del 2016.

Negli ultimi mesi la Calabria ha registrato numerosi terremoti di minore entità, con magnitudo compresa tra 2,5 e 3,7, che hanno interessato sia la costa sia il bacino tirrenico. Nonostante la magnitudo elevata, la combinazione di una posizione offshore e della notevole profondità ha limitato le conseguenze sul territorio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato la Sala Situazione Italia, mantenendo i contatti con le strutture di protezione civile locali per monitorare eventuali evoluzioni.

Il capo dipartimento Fabio Ciciliano ha convocato l'Unità di Crisi a Roma per coordinare le operazioni e garantire il controllo su infrastrutture ed edifici lungo la fascia tirrenica calabrese. Le autorità hanno avviato controlli di rito su scuole, ospedali e ponti, vigilando su possibili danni strutturali non ancora emersi. L'area della costa calabra nord‑occidentale rimane una delle zone più sorvegliate d'Italia per il rischio sismico, insieme a regioni come la Sicilia, la Campania e il Centro Italia.

Il messaggio delle autorità è di mantenere alta l'attenzione e la prudenza. Il monitoraggio costante dei segnali sismici è considerato fondamentale per la sicurezza dei cittadini, mentre la Protezione Civile continua le verifiche in corso. La popolazione è invitata a rispettare le indicazioni delle forze dell'ordine, a non diffondere notizie non verificate e a mantenere la calma. Al momento non sono pervenute segnalazioni di frane o crolli, ma le verifiche continuano per accertare l'assenza di rischi secondari.

La vicenda sottolinea l'importanza di un sistema di allerta tempestivo e di una rete di risposta pronta a intervenire in caso di emergenze sismiche, garantendo così la protezione delle comunità costiere e dell'entroterra calabrese





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Calabria Terremoto Protezione Civile Unità Di Crisi Sismicità

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Terremoto: scossa di magnitudo 6.2 avvertita nel sud Italia. Epicentro in CalabriaIl fenolmeno registrato dall'Ingv di Roma

Read more »

Terremoto Calabria, allarme sui social da Brindisi a Palermo: «Due scosse ravvicinate, tantissima paura»Una scossa forte, anzi due una dopo l'altra. A profondità notevole (250 km in mare), ma avvertita comunque in molte regioni del sud Italia, da Palermo alla Puglia. Paradossalmente...

Read more »

Forte scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 6.2 con epicentro in mareScossa di magnitudo 6.2 al largo della Calabria, avvertita fino alla Sicilia orientale. Epicentro a 250 km di profondità.

Read more »

Terremoto magnitudo 6.2 in Calabria: nessun danno, paura tra i cittadiniUna scossa di terremoto di magnitudo 6.2 con epicentro a 250 km di profondità al largo della costa cosentina è stata avvertita in gran parte della Calabria. Non si registrano danni, ma la paura ha spinto molti cittadini a scendere in strada e a contattare la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. La Sala Situazione Italia ha attivato i monitoraggi e convocato l'Unità di Crisi.

Read more »