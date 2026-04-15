Scosse in Forza Italia dopo il referendum: la famiglia Berlusconi detta legge

Le dimissioni di Maurizio Gasparri da capogruppo al Senato di Forza Italia, su richiesta di 14 senatori e con il probabile intervento della famiglia Berlusconi, segnano un nuovo capitolo di rinnovamento forzato nel partito. La sconfitta referendaria e le tensioni sulla gestione interna accendono i riflettori sulle dinamiche di potere e sull'influenza del passato fondatore.

Il recente esito referendario ha innescato un'ondata di riassetti dirigenziali all'interno dei partiti di centrodestra, i cui sostenitori avevano promosso il Sì. Al Ministero della Giustizia, le dimissioni del sottosegretario meloniano Andrea Delmastro e della capa di gabinetto del Ministro Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, hanno aperto la strada a un terremoto politico. A queste sono seguite quelle di Daniela Santanchè, anch'essa espressione di Fratelli d’Italia, dal Ministero del Turismo.

La giornata di giovedì ha visto un’altra scossa, questa volta all’interno di Forza Italia, con le dimissioni del capogruppo al Senato Maurizio Gasparri. Queste mosse, benché collegate al fallimento del referendum, affondano le radici in malumori preesistenti nel partito e in seno alla famiglia del suo fondatore, Silvio Berlusconi. Data la continuità dei finanziamenti da parte della famiglia Berlusconi a Forza Italia, la loro influenza sul partito rimane considerevole.

Le dimissioni di Gasparri non sono emerse da una decisione unilaterale; sono state esplicitamente richieste tramite una lettera firmata da 14 dei 20 senatori del gruppo azzurro, inclusi due ministri: Maria Elisabetta Alberti Casellati, titolare del dicastero per le Riforme istituzionali, e Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione. Il posto di Gasparri è stato ora ricoperto da Stefania Craxi, figlia dell’ex Presidente del Consiglio Bettino Craxi e già presidente della commissione Esteri, incarico che sarà assunto dallo stesso Gasparri.

La sconfitta referendaria, che ha sonoramente bocciato una riforma della magistratura fortemente caldeggiata da Forza Italia in quanto frutto di battaglie storiche, ha rappresentato la conseguenza più immediata di tali manovre. Tuttavia, la delusione per l'esito della consultazione ha esacerbato un'insoddisfazione di fondo già presente riguardo alla gestione del partito da parte del segretario nazionale, Antonio Tajani. La famiglia Berlusconi, infatti, non ha mai gradito il fatto che Tajani avesse privilegiato un ristretto circolo di collaboratori storici e fedelissimi, in particolare dirigenti legati all'area romana, per ruoli di primo piano nel partito.

Tra questi figurano e figurano tuttora Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera e consuocero di Tajani, e Raffaele Nevi, vice capogruppo alla Camera e portavoce del partito. A completare il quadro dei nominati in posizioni di rilievo negli ultimi due anni, vi sono i deputati Alessandro Battilocchio e Francesco Battistoni, oltre allo stesso Gasparri. È probabile che sia a queste figure che Pier Silvio Berlusconi, figlio di Silvio e amministratore delegato della holding MediaForEurope (ex Mediaset), si riferisse qualche mese fa, lamentando la necessità di un rinnovamento con giovani e idee fresche, e definendo il gruppo dirigente attuale troppo chiuso e autoreferenziale, composto dalle solite facce da anni.

Pertanto, l'intervento della famiglia Berlusconi dietro alla richiesta di dimissioni di Gasparri appare evidente. Si vocifera infatti di diverse telefonate intercorse negli ultimi giorni tra Marina Berlusconi e i ministri Casellati e Zangrillo, i quali hanno poi apposto la loro firma alla lettera di richiesta. Tra i parlamentari di Forza Italia, alcuni condividevano già le perplessità della famiglia, come Licia Ronzulli, Alessandro Cattaneo e Giorgio Mulè. Un ulteriore elemento di tensione è rappresentato da Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della squadra di calcio della Lazio. Lotito, che in passato aveva già avuto attriti con Gasparri, vedeva nelle sue dimissioni una possibile risoluzione di divergenze pregresse.

Il sospetto principale era che Gasparri, nella sua veste di capogruppo, potesse mostrarsi eccessivamente accondiscendente nei confronti di Fratelli d’Italia, il partito della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Gasparri, infatti, vantava un passato in Alleanza Nazionale, il partito di destra post-fascista fondato da Gianfranco Fini, dove aveva condiviso la guida della corrente Destra Protagonista con Ignazio La Russa, attuale Presidente del Senato e co-fondatore di Fratelli d’Italia nel 2012 insieme a Giorgia Meloni. Di fronte a queste pressioni, Tajani si è trovato nella posizione di dover accettare le dimissioni di Gasparri, annunciando la nomina di Stefania Craxi tramite un post sui social media.

Tuttavia, sembra che Tajani non sia incline ad accogliere con la medesima serenità altre ipotetiche dimissioni che già si mormora potrebbero verificarsi, in particolare quelle di Paolo Barelli. Il panorama politico si dimostra dunque in continua evoluzione, con dinamiche interne che riflettono sia l'esito di consultazioni popolari sia equilibri di potere consolidati





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Forza Italia Berlusconi Tajani Referendum Rimpasti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Forza Italia, il capogruppo Barelli contro i figli di Berlusconi: “I partiti si guidano da dentro”L'attacco a Marina e Pier Silvio dopo il vertice a Mediaset con Tajani e Letta: 'Ovvio che si interessino. Dopodiché c'è la quotidianità, e bisogna starci dentro'

Read more »

Forza Italia: Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera, dimissioni di Barelli e riassetto voluto dai BerlusconiPaolo Barelli si dimette da capogruppo di Forza Italia alla Camera, sostituito da Enrico Costa. Il cambio è parte di un riassetto voluto da Marina e Pier Silvio Berlusconi, figli del fondatore, a seguito di malumori interni e della sconfitta al referendum sulla giustizia. L'influenza dei Berlusconi sul partito rimane forte, con pressioni anche sul capogruppo al Senato. Barelli esprime disappunto per questo potere esterno, sottolineando l'importanza della gestione interna del partito.

Read more »

Forza Italia: Vertice a Milano per gestire i congressi regionaliIncontro a Milano tra Marina Berlusconi e il governatore del Piemonte, emissario di Tajani, per affrontare la questione dei congressi regionali di Forza Italia. L'obiettivo è garantire unità e prevenire divisioni interne, soprattutto in vista delle prossime amministrative. Malumori emergono in alcune regioni del Sud, come Campania e Sardegna, dove si chiede una sospensione dei congressi per una riflessione politica interna.

Read more »

Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera, prende il posto di BarelliPrende il posto di Paolo Barelli, per cui si attende la nomina a viceministro per i Rapporti con il Parlamento

Read more »

Forza Italia: Enrico Costa eletto capogruppo alla Camera, Barelli in attesa di un incarico?Enrico Costa, ex calendiano, è stato eletto per acclamazione capogruppo di Forza Italia alla Camera. Paolo Barelli potrebbe ricevere un incarico di governo come viceministro dei Rapporti con il Parlamento. Un momento di riorganizzazione per il partito.

Read more »

Marta Fascina: «Francesca Pascale non conta. Forza Italia? Io sto con i Berlusconi»L'ultima compagna di Berlusconi e il rinnovamento in Forza Italia: «Servono facce nuove»

Read more »