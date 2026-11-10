Scott Bessent si trasferisce in una base militare dopo le minacce iraniane

Scott Bessent avrebbe lasciato la sua abitazione per una base militare dopo le minacce iraniane contro la sua vita, secondo il New York Times.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent si è recentemente trasferito dalla sua abitazione a una base militare, in seguito a minacce contro la sua vita attribuite all'Iran. La notizia è stata riportata martedì 10 novembre dal New York Times, che cita fonti a conoscenza della vicenda. Secondo il quotidiano, il trasferimento è avvenuto di recente, ma la gravità delle minacce non è stata chiarita immediatamente.

Il Dipartimento del Tesoro statunitense non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di Reuters. La ricostruzione resta quindi basata sulle informazioni fornite dal New York Times.

Also read Scott Colom in testa al Mississippi: il sogno di un nuovo senatore

Minacce iraniane e nota dell'intelligence statunitense

Un alto funzionario dei servizi segreti dell'amministrazione Trump ha avvertito in una nota, visionata da Reuters alla fine del mese scorso, che i complotti letali di Teheran contro i cittadini americani hanno raggiunto fasi avanzate. Il documento descrive un'intensificazione degli sforzi iraniani per colpire il personale statunitense.

L'Iran ha già negato in passato di aver pianificato attacchi contro funzionari e cittadini sul suolo statunitense. Il New York Times riferisce inoltre che funzionari americani ritengono limitata la capacità di Teheran di condurre attacchi su larga scala negli Stati Uniti e in altri territori all'estero.

Advertisement

Il ruolo di Bessent nella pressione economica sull'Iran

Scott Bessent è stato il volto della campagna di pressione economica condotta da Washington contro Teheran. Questa strategia si è sviluppata nel corso della guerra statunitense-israeliana contro l'Iran, iniziata il 28 febbraio.

Durante il conflitto, gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran e quelli israeliani contro il Libano hanno causato migliaia di morti e milioni di sfollati. Anche alti funzionari iraniani sono stati uccisi, tra cui il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei.

Implicazioni per la sicurezza dei funzionari americani

Il caso riguarda direttamente la sicurezza personale di un membro di primo piano del governo statunitense, in un contesto di crescente tensione con Teheran. Il trasferimento alla base militare mostra come le minacce segnalate vengano trattate come un rischio concreto per i funzionari di alto livello.

Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli ufficiali sulle misure di protezione adottate o sui tempi di un eventuale rientro di Bessent nella sua abitazione. Le informazioni disponibili provengono dal New York Times e dalla nota dell'intelligence citata da Reuters.