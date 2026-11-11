Scott Colom conquista il Senato in Mississippi, primo senatore afroamericano dal 1874

Il democratico Scott Colom sconfigge la repubblicana in carica Cindy Hyde-Smith e conquista il seggio al Senato del Mississippi dopo giorni di conteggio dei voti.

Mercoledì 11 novembre 2026 il democratico Scott Colom ha ottenuto una sorprendente vittoria nella corsa al Senato degli Stati Uniti in Mississippi, secondo le proiezioni dei media statunitensi diffuse dopo giorni di conteggio. Colom ha sconfitto la senatrice repubblicana in carica Cindy Hyde-Smith, diventando il primo senatore afroamericano dello Stato del Sud dai tempi dell'era della Ricostruzione che seguì la guerra civile americana.

La sfida era una delle ultime competizioni ancora in sospeso dopo le elezioni di martedì 3 novembre 2026, in cui i democratici hanno sconfitto i repubblicani conquistando il controllo di entrambe le camere del Congresso degli Stati Uniti. Il risultato è arrivato con sei giorni di ritardo rispetto al voto, a causa di un conteggio lungo e complicato.

Also read Midterm 2026, il democratico Scott Colom ha vinto al Senato in Mississippi: è il primo afroamericano dal 1871

Come si è svolto il conteggio dei voti

Le autorità del Mississippi hanno impiegato diversi giorni per contare le schede in una corsa così serrata che, in alcuni momenti, Scott Colom era in vantaggio di sole poche decine di voti. Hyde-Smith, 67 anni, era stata costantemente in testa nei sondaggi d'opinione, in uno Stato in cui il presidente Donald Trump aveva vinto nel 2024 con un vantaggio di quasi 23 punti.

Colom, procuratore distrettuale di 43 anni, è diventato il primo democratico a conquistare un seggio al Senato del Mississippi dal 1982, anno in cui fu eletto John Stennis. Hyde-Smith era stata eletta per la prima volta nel 2018 e il suo mandato era quindi in scadenza nel pieno di una campagna giocata sul filo di pochi voti.

Advertisement

La campagna di Colom e il ruolo di Trump

Scott Colom ha spiegato a Reuters, in un'intervista di ottobre, che gli elettori del Mississippi si sentivano traditi dalle politiche di Donald Trump, citando in particolare la guerra in Iran, che ha fatto salire i prezzi del carburante. Trump aveva partecipato alla campagna in Mississippi a sostegno di Hyde-Smith verso la fine della corsa elettorale.

Durante la campagna, Colom ha dichiarato di aver puntato sul contatto diretto con gli elettori, organizzando incontri pubblici, visite a complessi di edilizia popolare, festival e food truck. Con parole sue, ha affermato di aver seguito la strada più difficile, quella della base, ovvero il lavoro porta a porta e nelle comunità locali.

I comizi di ottobre con i senatori democratici Raphael Warnock della Georgia e Cory Booker del New Jersey hanno dato slancio alla campagna di Colom, portando attenzione nazionale su una sfida che molti osservatori consideravano difficile.

Il precedente di Blanche Bruce e il caso del 2023

Il precedente più recente di un senatore afroamericano eletto in Mississippi risale al 1874, quando l'ex schiavo Blanche Bruce ottenne il seggio. Con la vittoria di Scott Colom, il Mississippi torna dunque a avere un rappresentante afroamericano al Senato dopo oltre un secolo e mezzo.

Advertisement

Nel 2023 la senatrice Cindy Hyde-Smith aveva bloccato la candidatura di Colom, proposta dall'allora presidente Joe Biden, a giudice distrettuale federale nel nord del Mississippi, citando la sua posizione sulle questioni legate ai diritti delle persone transgender. L'altro senatore del Mississippi, il repubblicano Roger Wicker, aveva invece sostenuto quella nomina.