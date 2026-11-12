Scott Colom eletto senatore del Mississippi: storico trionfo democratico

Scott Colom batte Cindy Hyde-Smith al Senato USA. Il Mississippi elegge il primo senatore afroamericano da 146 anni, segnando un record storico nello stato repubblicano.

Lo Stato del Mississippi ha finalmente emesso il suo verdetto elettorale dopo un processo di scrutinio dei voti protrattosi per oltre una settimana. Il candidato democratico Scott Colom si è aggiudicato il seggio al Senato degli Stati Uniti, sconfiggendo la repubblicana Cindy Hyde-Smith per un margine di voti estremamente ridotto. Questa vittoria rappresenta un evento di straordinaria rilevanza politica per la regione.

Storico successo democratico nel Sud

Il Mississippi è uno Stato tradizionalmente e saldamente repubblicano da diversi decenni, una realtà emersa chiaramente anche nelle ultime elezioni presidenziali quando Donald Trump aveva vinto con un margine di 23 punti percentuali. Nonostante questa forte inclination di partito, Scott Colom è riuscito a conquistare la fiducia degli elettori. Non veniva eletto un senatore democratico in questo Stato da oltre quarant'anni, rompendo una lunga astinenza politica per la minoranza.

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Il successo di Colom ha anche rotto barriere razziali profonde nella storia locale. Non si eleggeva un senatore afroamericano dal Mississippi dalla fine dell'Ottocento, nonostante il fatto che più del 35 per cento della popolazione sia afroamericana. Colom diventerà quindi il terzo senatore nero nella storia del Mississippi e, soprattutto, il primo in 146 anni. Il precedente titolare di un seggio senatoriale afroamericano fu Blanche K. Bruce, il cui mandato terminò nel 1881.

Vendetta politica e sfida al sistema

La narrazione di questa campagna elettorale è stata fortemente influenzata da precedenti interazioni personali tra i due candidati. Scott Colom aveva originariamente aspirations di fare il giudice, una carriera che sembrava bloccata tre anni fa quando Cindy Hyde-Smith gli chiuse la porta della magistratura federale. L'ex senatrice aveva infatti bloccato la nomina a giudice deciso dal presidente Joe Biden.

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Ora, la situazione si è capovolta in modo netto. A gennaio, Colom siederà al suo posto in Senato, in quello che molti descrivono come una forma di vendetta politica. La dinamica tra i due rivali ha dato una dimensione personale e drammatica alla contesa, trasformando una disputa istituzionale in un confronto diretto che ha risvegliato le passioni degli elettori dello Stato.

Risposte e reazioni immediate

Cindy Hyde-Smith ha ammesso la sconfitta in un video pubblicato poche ore prima che Scott Colom salisse sul palco per il suo discorso di vittoria. La resa dei conti elettorale ha confermato la superiorità del candidato democratico in un'area storicamente ostile. Colom ha indirizzato il suo messaggio a una folla di centinaia di persone riunite al Tougaloo College per festeggiare l'evento storico.

"Tutto quello che ho fatto è stato avere il coraggio di immaginare una serata come questa", ha dichiarato il neoeletto senatore, esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto. Il suo discorso ha messo in evidenza la volontà di cambiare il racconto esterno sullo Stato, dimostrando che il Mississippi ha una voce importante nel dibattito nazionale americano.

Impegni e prospettive future

Scott Colom ha ribadito il suo impegno etico verso i cittadini dello Stato, promettendo un approccio basato sull'empatia e sul rispetto familiare. Ha affermato di voler trattare i figli degli elettori come vorrebbe che fossero trattati i propri, lo stesso per i genitori e per il futuro delle comunità locali. Il suo obiettivo dichiarato è lavorare concretamente per migliorare la vita di ogni cittadino del Mississippi.

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La sua vittoria pone nuove aspettative su come le politiche nazionali saranno influenzate dalla presenza di un senatore che rappresenta una demografia storicamente sotto-rappresentata. Gli osservatori politici monitorseranno ora come Colom navigherà le complessità del Senato mentre cerca di implementare la sua agenda riformista in uno Stato con profonde tradizioni repubblicane.