Scott Colom in testa al Mississippi: il sogno di un nuovo senatore

Il democratico Scott Colom precede Cindy Hyde-Smith nel Mississippi. Una vittoria storica per la prima rappresentanza afroamericana del Senato da 150 anni.

Il Mississippi si appresta a compiere un gesto storico che potrebbe riscrivere un secolo e mezzo di narrativa politica americana. Sei giorni dopo le elezioni di metà mandato svoltesi il 3 novembre negli Stati Uniti per il rinnovo del Congresso, il candidato democratico Scott Colom guida la corsa contro la senatrice repubblicana uscente Cindy Hyde-Smith. Se questo vantaggio dovesse mantenere fino alla chiusura definitiva dello spoglio, Colom diventerebbe il primo senatore afroamericano eletto dallo Stato dai tempi della Ricostruzione e il primo democratico a conquistare un seggio senatoriale in Mississippi dal 1982.

Un divario minimo e lo spoglio finale

Scott Colom detiene attualmente un margine di vantaggio di 2.574 voti sulla sfidante Cindy Hyde-Smith, con circa il 97% delle schede già scrutinato. Questa situazione rappresenta un capovolgimento radicale rispetto alle previsioni iniziali, considerando che il Mississippi è da sempre uno degli Stati più solidamente repubblicani dell'America. L'ultima conferma di questa tendenza risale al 2024, quando Donald Trump ha vinto lo Stato con un vantaggio di 23 punti su Kamala Harris.

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Nonostante l'ottimo risultato nei sondaggi nazionali delle midterm, molti democratici ritenevano questa vittoria quasi impensabile fino a poche settimane fa. Ora, però, la matematica elettorale indica una corsa estremamente stretta che tiene il paese con il fiato sospeso. La battaglia giuridica e politica è ormai in una fase finale critica che richiederà precisione e resistenza da entrambe le parti.

Battaglia legale sulle schede postali

Nello Stato del Sud restano ancora da contare circa 3.600 schede postali e numerose "schede provvisorie", utilizzate in caso di problemi con la registrazione o l'identificazione dell'elettore. I voti per posta possono arrivare fino al 10 novembre, mentre i risultati ufficiali devono essere certificati entro il 13. Questo lasso di tempo è fondamentale per determinare l'esito finale della contesa senatoriale.

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Il Mississippi non prevede un riconteggio automatico in caso di margine minimo, il che significa che un riconteggio può essere ordinato solo da un tribunale. Per questo motivo, sia Scott Colom che Cindy Hyde-Smith hanno dichiarato di avere "un esercito di avvocati" pronto ad intervenire nei prossimi giorni. Questa strategia difensiva indica chiaramente che entrambe le campagne si considerano sufficientemente vicine da meritare una protezione legale totale.

La storia di rappresentanza afroamericana

Il significato di una eventuale vittoria di Scott Colom va ben oltre la semplice competizione di colore politico tra due candidati al Senato. Il Mississippi è uno degli Stati più poveri d'America e il 36,8% della popolazione è nera. Nonostante questa presenza statisticamente rilevante, per oltre un secolo non si è tradotta in una rappresentanza senatearia nera. L'ultimo caso risaliva al 1875, quando Blanche K. Bruce completò il suo intero mandato come senatore.

Prima di lui, nel 1870, il Mississippi aveva eletto Hiram Revels, che fu il primo senatore afroamericano nella storia degli Stati Uniti. Dopo la Guerra Civile e la Ricostruzione, nessun altro afroamericano ha rappresentato lo Stato al Senato. Questo vuoto di oltre un secolo ha causato ripercussioni concrete all'interno della popolazione nera locale. La sfida principale che Scott Colom ha dovuto affrontare è stata quella di riportare alle urne una fetta di elettorato generalmente apatica e rassegnata per via del monopolio bianco sulla rappresentanza.

Strategia elettorale e impatto sul voto

Gran parte della campagna di Scott Colom si è basata sul tentativo di persuadere gli elettori a votare "non per me, ma per il Mississippi". Il messaggio ha trovato eco anche attraverso la memoria di Medgar Evers, attivista afroamericano per i diritti civili assassinato il 12 giugno 1963 davanti alla sua casa di Jackson. Colom ha scelto proprio questo luogo come sfondo per il suo ultimo spot elettorale, definendolo un potente ricordo del sacrificio compiuto per avere il diritto di voto.

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Nelle contee a maggioranza nera sono stati espressi circa il 10% di voti in più rispetto alle elezioni per il governatore del 2023. Una stima attuale attribuisce a Scott Colom il sostegno del 91% degli elettori neri. Parallelamente, il candidato democratico ha cercato di attirare i voti dei bianchi moderati e indecisi, insistendo sul tema del costo della vita. Questa strategia ha avuto successo grazie a un virale spot di ottobre che prendeva di mira Cindy Hyde-Smith per la sua risposta sui prezzi della carne.