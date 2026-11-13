Scott Colom: La vittoria storica del senatore afroamericano del Mississippi

Scott Colom supera Cindy Hyde-Smith con 2500 voti nel Mississippi, rompendo un lungo digiuno elettorale per i democratici e i cittadini neri nello stato.

Lo storico successo elettorale di Scott Colom nel Mississippi segna un punto di svolta definitivo per la partecipazione politica nera nello Stato, rompendo una digiuno durato oltre un secolo. Il procuratore distrettuale democratico si trova in testa con un margine di appena 2.500 voti sulla sua avversaria repubblicana, Cindy Hyde-Smith, dopo una mattinata del 3 novembre caratterizzata da un'affluenza record e da una mobilitazione senza precedenti.

La vittoria di Colom non è solo un risultato numerico, ma un evento simbolico che richiama direttamente la storia della ricostruzione americana. Se i risultati verranno certificati senza intoppi, Colom occuperà il seggio lasciato libero da Blanche K. Bruce, l'ultimo senatore afroamericano dello Stato prima del suo mandato che si concluse nel 1881. Questo achievement porterebbe il Mississippi a essere uno dei pochi stati del Sud a inviare un senatore nero al Congresso federale nell'era moderna, un traguardo che sembrava impossibile fino a pochi anni fa.

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La mobilitazione elettorale e il ruolo dei giovani

La chiave del successo democratico risiede in una combinazione inedita di fattori demografici e sociali, dove la mobilitazione degli elettori afroamericani si è fusa con il sostegno di giovani votanti e conservatori delusi dal establishment repubblicano. Figure come Angela Lewis, infermiera psichiatrica di Meridian, hanno giocato un ruolo centrale nell'organizzazione del voto, contattando direttamente i propri familiari per garantire la presenza ai seggi. La Lewis ha collegato esplicitamente la propria azione civica alla memoria di suo padre, James Chaney, attivista per i diritti civili assassinato dal Ku Klux Klan nel giugno 1964.

Questa alleanza improbabile ha creato un'onda di partecipazione che ha sorpreso gli osservatori politici. La campagna di Colom ha sfruttato abilmente il malcontento diffuso, attirando non solo la base tradizionale democratica, ma anche voti provenienti da elettorati tradizionalmente repubblicani. L'entusiasmo tra gli studenti universitari e la rabbia negli abitanti dei sobborghi hanno creato un momentum che ha superato le tradizionali divisioni ideologiche, dimostrando come la storia locale possa influenzare le scelte di voto contemporanee.

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I margini statistici e le sfide legali

La matematica elettorale nel Mississippi è storicamente sfavorevole ai candidati democratici a causa della composizione demografica e delle politiche di ridisegno dei collegi. Gli afroamericani rappresentano il 37 per cento della popolazione, la percentuale più alta di tutti gli Stati Uniti, e votano quasi esclusivamente per il Partito democratico. Tuttavia, il divario tra questa base sicura e la necessità di conquistare circa il 25 per cento del voto bianco ha sempre reso la vittoria del senato federale un obiettivo estremamente difficile.

Per vincere, un democratico ha bisogno di una mobilitazione nera ai massimi livelli storici, simili a quelli registrati durante la campagna di Barack Obama nel 2008, che portò Obama al 43 per cento dei voti totali nello Stato. Colom ha raggiunto questo obiettivo, ma l'avversaria repubblicana di 67 anni si rifiuta di ammettere la sconfitta. La presenza di decine di avvocati sul territorio ha iniziato a seguire ogni singola scheda, preparando il terreno per possibili contestazioni legali che potrebbero slittare oltre la scadenza legale.

L'eredità storica e la certificazione dei risultati

Il contesto storico di questa elezione è intriso di riferimenti a figure chiave del passato, come Hiram Revels, il primo senatore nero della storia degli Stati Uniti eletto nel 1870. Colom mira a riempire lo stesso seggio che fu di Revels, creando un parallelismo diretto tra l'era della ricostruzione post-guerra civile e l'attuale riscatto politico. Blanche K. Bruce, senatore dal 1875 al 1881, aveva denunciato le violenze contro gli elettori neri mantenendo una fiducia incrollabile nel destino del suo popolo, temi che risuonano ancora oggi nella narrazione della campagna.

La certificazione ufficiale dei risultati è un passo cruciale che deve essere completato entro venerdì 13 novembre, come richiesto dalla legge dello Stato. In attesa di questa data, il risultato elettorale di Colom rimane tecnicamente in bilico, appesantito dal peso della storia locale e dalle manovre politiche che hanno cercato di frammentare il voto nero attraverso il redistricting. Nonostante queste difficoltà strutturali, la capacità di Colom di costruire un consenso trasversale suggerisce che il Mississippi possa aver superato una soglia politica irreversibile, aprendo la strada a una nuova era di rappresentanza democratica nello Stato del Sud.