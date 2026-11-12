Scott Colom sconfigge Cindy Hyde-Smith e diventa senatore nel Mississippi

Il democratico Scott Colom è il primo afroamericano eletto al Senato dello Stato del Mississippi dal 1865. La vittoria su Cindy Hyde-Smith chiude una campagna costruita porta a porta.

Scott Colom, esponente del Partito Democratico, ha sconfitto la senatrice repubblicana in carica dal 2018 Cindy Hyde-Smith ed è diventato il primo afroamericano eletto al Senato dello Stato del Mississippi dal 1865, anno che segna la fine dell'era della Ricostruzione dopo la Guerra Civile. Il risultato è arrivato nella notte dello scrutinio, al termine di una competizione combattuta in uno Stato dove, nel 2024, Donald Trump aveva battuto Kamala Harris di 23 punti.

Nella notte della vittoria Colom è salito sul palco del Tougaloo College di Jackson, davanti a un migliaio di sostenitori. Ha ringraziato anzitutto gli elettori, sostenendo che la vittoria era merito loro e che il suo unico contributo era stato il coraggio di immaginare una serata simile e di credere nel Mississippi.

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Dalla Guyana al seggio: il percorso politico di Colom

Il percorso politico di Colom comincia molto prima della campagna elettorale, durante un periodo di volontariato in Guyana. Nato a Columbus, all'epoca ventitreenne e laureato, Colom partì per insegnare inglese e, dopo 16 mesi, incontrò una studentessa rimasta orfana dopo la morte della madre.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Colom, quell'esperienza lo spinse a tornare in Mississippi, dove il tasso di decessi materni è tra i più alti del Paese. La sua famiglia abita nello Stato da sette generazioni. Rientrato, Colom si iscrisse alla facoltà di legge e dopo la laurea esercitò la professione per alcuni anni.

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Nel 2011 Colom è stato nominato giudice di Lowndes County, a 28 anni, diventando il più giovane e il primo giudice afroamericano della contea. Nel 2013 è diventato il primo procuratore afroamericano della città di Columbus, mentre nel 2015 è stato eletto procuratore distrettuale del 16° distretto giudiziario del Mississippi, sconfiggendo Forrest Allgood, in carica da quasi 30 anni.

Quell'elezione lo ha reso il primo afroamericano a guidare un distretto giudiziario a maggioranza bianca nella storia dello Stato. Nel 2019 e nel 2023 è stato rieletto senza opposizione, con un approccio che, secondo la ricostruzione della sua attività, univa la sicurezza alla riforma della giustizia.

Il blocco della nomina federale e le accuse di Hyde-Smith

Nel 2022 la nomina di Colom a giudice federale del Distretto settentrionale del Mississippi, proposta dall'allora presidente Joe Biden, non è mai stata completata. Il motivo è stato l'opposizione della senatrice Cindy Hyde-Smith, che ha rifiutato di restituire il cosiddetto blue slip, il documento con cui i senatori dello Stato danno il via libera a una nomina giudiziaria.

Hyde-Smith ha motivato la sua opposizione citando le presunte posizioni di Colom sui diritti delle persone transgender e il sostegno ricevuto in passato da un comitato di raccolta fondi finanziato anche da George Soros. Colom ha respinto le accuse. La sua candidatura aveva ricevuto un sostegno bipartisan, ma senza il consenso della senatrice dello Stato, la procedura non poteva andare avanti.

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Quattro anni dopo, Colom e Hyde-Smith si sono affrontati di nuovo nelle urne, e questa volta è stato Colom a prevalere. Nel suo discorso di vittoria ha ricordato che, durante la campagna, i finanziatori non rispondevano alle sue telefonate e che al primo incontro organizzato a Jackson si erano presentate meno di dieci persone.

Una campagna porta a porta in tutte le 82 contee

La campagna che ha portato Colom al successo è stata costruita sul territorio, con visite casa per casa, incontri nelle comunità e spostamenti in tutte le 82 contee dello Stato. Il messaggio riguardava il costo della vita, il caro benzina, la sanità e il lavoro.

Colom si è rivolto soprattutto agli elettori delle comunità nere. In uno Stato a rappresentanza bianca da oltre 150 anni, secondo la descrizione della campagna, il problema non era tanto convincerli a sostenerlo quanto convincerli che valesse ancora la pena votare. Il suo staff ha lavorato proprio su questo obiettivo.

Lo spoglio è stato lungo: sono stati necessari dieci giorni per arrivare all'esito definitivo. Solo al termine di questo periodo Colom ha potuto celebrare la vittoria, con il suo ingresso nel Senato dello Stato come primo afroamericano eletto dal 1865.