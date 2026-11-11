Il centrocampista scozzese espone i dettagli dell'episodio cardiaco avvenuto due giorni prima della partita contro Haiti nei Mondiali. L'ablazione ha lasciato un segno sulla sua carriera e ha spinto a riflettere sulle delusioni del torneo.

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha raccontato in dettaglio l'episodio di " choc al cuore" che lo ha colpito due giorni prima della partita contro Haiti nei Mondiali. Per lo scozzese, l'intervento di ablazione è stato il momento più deludente di tutta la sua carriera.

L'episodio cardiaco prima del Mondiale

Il dottor McTominay era in vetta alla forma fisica quando, a circa 48 ore dall'esordio della nazionale scozzese in Honduras, ha subito una cardioversione elettrica. Il procedimento, effettuato negli Stati Uniti, aveva lo scopo di "resettare" il battito in seguito a una aritmia benigna che lo aveva già rapito all'inizio del campionato.

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La procedura si è conclusa con successo, ma l'atleta è stato tenuto a restare in ospedale e ad attendere la proseguzione delle attività. La decisione di abortire l'intervento è stata presa su base medica a 48 ore dalla partita, lasciando il calciatore in sospeso per un periodo che avrebbe dovuto essere fondamentale per il suo gruppo.

Reazioni dello staff tecnico e del club

Il tecnico della nazionale scozzese ha assicurato che la salute dell'atleta era la massima priorità. "Non si può rischiare l'infortunio del cuore su un rimedio improvviso su un giocatore di talento come McTominay", ha dichiarato, citando la procedura di ablazione come una scelta prudente.

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Allo stesso modo, la dirigenza del Napoli ha confermato che l'intervento non influirà su altri allenamenti e che il centrocampista sarà in grado di tornare alla squadra in primavera, dopo la fase di recupero e con idoneità per le corse di gruppo.

L'impatto sul percorso di McTominay

Scott McTominay ha spiegato che, dopo il Mondiale, è stato costretto a un periodo di riflessione personale. "Ho avuto bisogno di tempo per ritrovare la calma e staccare un po' dalla pressione del torneo", ha aggiunto.

L'atleta ha persistito nel comandare una visione di esempio: "Non voglio che suoni come una scusa, ma ricordo che il calcio si vive anche con gli imprevisti. Devi comunque continuare a dare il massimo."

Il centrocampista ha chiuso il racconto citando "la delusione più grande della sua carriera", sottolineando la fine dello spirito competitivo lusa dopo la fine degli eventi.

Prossimi passi e ritorno in campo

Il Centro di Medico ancorato al club di Napoli, garantisce un piano di recupero adeguato. Il settore medico ha già fissato il 1 Settembre come data di avvio per il ritorno agli allenamenti di gruppo. In base alla valutazione progressiva, McTominay potrà rivalutare rapidamente le sue possibilità di partecipare a l'ora di richiesta d'incendio e di sostanze in protezione. L'articolo ha evidenziato la sua volontà di m̥ẗslo.'''