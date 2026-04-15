Screamer Ritorna: L'Arcade Racer Italiano Si Rinnova tra Storia, Stile e Gameplay Audace

Milestone rilancia Screamer, lo storico arcade racer italiano, con un titolo che mescola narrazione profonda, un innovativo sistema di controllo Twin Stick e un'estetica cyberpunk-anime audace. Un'esperienza di corsa che punta a stupire e sfidare i giocatori.

Era il 1995. Chi c'era ricorda bene: i primi Pentium, la pubblicità di Windows 95 che martellava in TV, monitor enormi, la PlayStation che promette meraviglie ma nel mondo PC arriva Screamer . Un gioco di corse fatto a Milano da un gruppo di ragazzi che si facevano chiamare Graffiti e che avevano avuto l'ardire di guardare Ridge Racer negli occhi e dire: lo facciamo anche noi.

Ed arrivava su PC, dove le schede 3D erano ancora un’idea futuristica, l'accelerazione hardware un concetto più teorico che pratico e i giochi di corse pensati soprattutto in chiave simulativa. Screamer era veloce, colorato, arcade nel senso più puro del termine: quello in cui non serve sapere cos'è un differenziale, basta sapere dove sta la curva e quanto si è disposti a rischiare per non togliere il piede dall'acceleratore. Era anche, a modo suo, un piccolo miracolo dell'industria italiana. Poi sono passati trent'anni. Graffiti è diventata Milestone, una delle realtà più solide del panorama videoludico nazionale: MotoGP, RIDE, Hot Wheels Unleashed. Una reputazione costruita sulla competenza tecnica e sulle licenze ufficiali. E poi, ai Game Awards del 2024, il colpo di scena: l'annuncio di un nuovo Screamer. Come un vecchio amico che non si sentiva da decenni e che si presenta alla porta con un taglio di capelli completamente diverso e la stessa voglia di fare casino. Un gioco di corse con una trama (sul serio) Il nuovo Screamer, uscito il 26 marzo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, è qualcosa di radicalmente diverso dall'originale. Ed è una buona notizia. Milestone ha fatto una scelta che nel genere racing suona peculiare: ha messo la storia al centro. Una storia vera, corale, con quindici personaggi divisi in cinque squadre, ognuno con motivazioni e conflitti che si intrecciano per oltre cento scene. C'è chi corre per vendetta, chi per denaro, chi perché non ha altro da perdere. Il tutto ruota attorno a un torneo clandestino organizzato da un misterioso Mr. A, doppiato da Troy Baker, attore vocale tra i più richiesti dell'industria. Le cutscene animate sono prodotte da Polygon Pictures, lo storico studio giapponese noto per Tron: Uprising e Transformers Prime: più di trenta minuti di animazioni in stile anime che danno al gioco un'identità visiva fortissima. Un dettaglio rivela bene la cura del progetto: ogni personaggio è doppiato nella propria lingua d'origine. L'italiano risponde al giapponese, il francese replica all'inglese. All'inizio è straniante, poi si capisce che è una scelta di carattere. Con interpreti come Aleks Le e l'italiana Giulia Bersani, il risultato è un mosaico linguistico che funziona molto meglio del previsto. Due stick per governarli tutti Se la storia è il cuore narrativo, il gameplay è il vero colpo d'ala. Il sistema di controllo Twin Stick è la trovata più audace vista in un arcade racer da anni: lo stick sinistro sterza, quello destro controlla la derapata. Due input separati, combinabili a piacere, che rendono ogni curva una micro-decisione tattica. La semplicità è solo apparente: quando tutto si incastra e si inizia a dosare sterzo e sbandata come un DJ che mixa due tracce, l'effetto è ipnotico. Ma le prime ore saranno toste, siete avvisati. Perché arcade non vuol dire fare le cose in maniera improvvisata. Poi c'è l'Echo System, la meccanica che porta Screamer fuori dal recinto dell'arcade puro. Ogni veicolo genera due risorse: il Sync, che alimenta boost e scudo, e l'Entropy, che scatena attacchi diretti o l'Overdrive, una sorta di modalità berserker su quattro ruote. Il risultato è un bilanciamento costante tra attacco e difesa che aggiunge profondità strategica a ogni gara. Screamer nasconde dietro il volante un’anima da rissaiolo di strada. Il coraggio dell'estetica L'aspetto visivo è forse la scelta più polarizzante dell'intero progetto. Screamer è un cocktail di anime anni Novanta, cyberpunk e luci al neon che gronda da ogni fotogramma. La città di Neo Rey, dove si svolge il torneo, sembra uscita da un episodio perduto di Cowboy Bebop girato da qualcuno ossessionato da Initial D. Le auto funzionano come estensioni dei loro piloti, con silhouette aggressive e livree che raccontano storie prima ancora di accendere il motore. Può essere forte, ma è un'estetica con una visione coerente, e in un'epoca in cui troppi prodotti scelgono l'anonimato stilistico per non scontentare nessuno, la presa di posizione di Milestone merita rispetto. Sul piano tecnico, su PS5 il gioco gira a 60 fps senza incertezze, con supporto fino a 120 fps su schermi compatibili e ottimizzazione dedicata per PS5 Pro. Su PC è verificato Steam Deck. La colonna sonora alterna sintetizzatori e beat elettronici a incursioni metal che si sposano con l'adrenalina delle gare. Dove il motore perde colpi Screamer ha i suoi difetti, e sarebbe disonesto tacerli. Il gioco offre un'esperienza di corsa arcade che, pur proponendo innovazioni notevoli nel sistema di controllo e nell'introduzione di elementi narrativi e di gameplay strategico, potrebbe risultare impegnativa per i neofiti a causa della sua curva di apprendimento iniziale. L'estetica audace e stilizzata, benché apprezzata per la sua coerenza e originalità, potrebbe dividere il pubblico. Inoltre, alcuni aspetti tecnici o di bilanciamento potrebbero richiedere ulteriori affinamenti per raggiungere la perfezione, ma nel complesso Screamer rappresenta un ritorno coraggioso e innovativo per un franchise storico, con un occhio di riguardo per le prestazioni su diverse piattaforme





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