Screamer: Ritorno di Fiamma di un Icona Arcade Italiana

Il nuovo Screamer, sviluppato da Milestone, segna il ritorno di un'icona dei giochi di corse arcade, reinventandosi con una forte componente narrativa, un innovativo sistema di controllo Twin Stick e un'estetica cyberpunk audace. Il gioco è disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC.

Correva l'anno 1995. Chi era presente allora ricorda distintamente: i primi processori Pentium dominavano il mercato, gli spot televisivi di Windows 95 martellavano incessantemente, i monitor erano colossali, e mentre la PlayStation prometteva visioni futuristiche, nel mondo dei PC faceva la sua comparsa Screamer . Questo gioco di corse, nato a Milano grazie all'ingegno di un gruppo di giovani che si facevano chiamare Graffiti, aveva osato sfidare a viso aperto Ridge Racer, dichiarando implicitamente: possiamo farlo anche noi. E arrivò sui PC dell'epoca, dove le schede grafiche 3D erano ancora un concetto avveniristico, l'accelerazione hardware più una teoria che una pratica consolidata, e i giochi di corse erano prevalentemente orientati verso la simulazione. Screamer , al contrario, era un tripudio di velocità e colori, unarcade nel suo senso più autentico: non richiedeva la conoscenza dei meccanismi di trasmissione, ma solo la capacità di anticipare le curve e l'audacia necessaria per non mollare mai il piede dall'acceleratore. A suo modo, rappresentò un piccolo miracolo dell'industria videoludica italiana.

Trent'anni sono trascorsi nel frattempo. La Graffiti originale si è evoluta, diventando Milestone, una delle realtà più affermate nel panorama videoludico nazionale, nota per titoli come MotoGP, RIDE e Hot Wheels Unleashed. La sua reputazione è stata costruita su una solida competenza tecnica e sull'acquisizione di licenze ufficiali. E poi, ecco il colpo di scena ai Game Awards del 2024: l'annuncio di un nuovo capitolo di Screamer. È come ritrovare un vecchio amico che non si vede da decenni, presentarsi alla porta con un look totalmente rinnovato ma con la stessa irrefrenabile voglia di fare festa. Il nuovo Screamer, disponibile dal 26 marzo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, si discosta radicalmente dal suo predecessore, e questa è una notizia eccellente.

Milestone ha intrapreso una direzione audace per il genere racing: ha posto la narrazione al centro. Una storia genuina, corale, che si sviluppa attraverso quindici personaggi distinti, suddivisi in cinque squadre, con motivazioni e conflitti che si intrecciano per oltre cento scene. Si corre per vendetta, per denaro, o semplicemente perché non si ha più nulla da perdere. L'intera vicenda ruota attorno a un torneo clandestino orchestrato da un enigmatico personaggio, Mr. A, doppiato dall'acclamato Troy Baker, uno dei doppiatori più richiesti nell'industria. Le cutscene animate sono state realizzate da Polygon Pictures, uno studio giapponese di lunga data, celebre per lavori come Tron: Uprising e Transformers Prime. Oltre trenta minuti di animazioni in stile anime conferiscono al gioco un'identità visiva distintiva e potente. Un dettaglio che sottolinea la cura del progetto è il doppiaggio dei personaggi nella loro lingua d'origine. L'italiano dialoga con il giapponese, il francese risponde all'inglese. Inizialmente disorientante, questa scelta si rivela azzeccata, conferendo carattere al titolo. Con interpreti del calibro di Aleks Le e dell'italiana Giulia Bersani, il risultato è un mosaico linguistico sorprendentemente efficace.

Se la storia costituisce il nucleo narrativo, il gameplay rappresenta il vero guizzo innovativo. Il sistema di controllo Twin Stick è l'innovazione più audace che il genere arcade racer abbia visto negli ultimi anni: lo stick sinistro gestisce lo sterzo, mentre quello destro controlla le derapate. Due input distinti, combinabili liberamente, che trasformano ogni curva in una microscopica decisione tattica. L'apparente semplicità nasconde una profondità inaspettata: quando tutto si allinea e si inizia a dosare sterzo e derapata con la maestria di un DJ che mixa due brani, l'effetto è ipnotico. Le prime ore di gioco richiederanno impegno, siate avvisati. Infatti, 'arcade' non significa affatto improvvisazione. A ciò si aggiunge l'Echo System, la meccanica che eleva Screamer oltre i confini dell'arcade puro. Ogni veicolo genera due risorse distinte: il Sync, che alimenta i potenziamenti e lo scudo, e l'Entropy, che scatena attacchi diretti o l'Overdrive, una sorta di modalità berserker a quattro ruote. Il risultato è un costante gioco di equilibri tra attacco e difesa, che aggiunge una dimensione strategica significativa a ogni gara. Screamer cela, sotto il cofano, un'anima da combattente da strada.

Il coraggio estetico L'aspetto visivo rappresenta forse la scelta più divisiva dell'intero progetto. Screamer è un vibrante cocktail di anime anni Novanta, estetica cyberpunk e luci al neon che trasuda da ogni inquadratura. La città di Neo Rey, teatro del torneo, evoca un episodio perduto di Cowboy Bebop, immaginato da un fanatico di Initial D. Le auto sono estensioni dei loro piloti, caratterizzate da silhouette aggressive e livree che raccontano storie ancor prima che il motore si accenda. Sebbene possa risultare intenso, si tratta di un'estetica con una visione chiara e coerente. In un'epoca in cui molti prodotti scelgono un anonimato stilistico per evitare di scontentare, la presa di posizione di Milestone merita un profondo rispetto. Dal punto di vista tecnico, su PS5 il gioco mantiene una fluidità costante a 60 fps, con un supporto fino a 120 fps su schermi compatibili e un'ottimizzazione specifica per PS5 Pro. Su PC, è verificato per Steam Deck. La colonna sonora fonde sapientemente sintetizzatori e ritmi elettronici con incursioni metal, creando un connubio perfetto con l'adrenalina delle competizioni. Dove il motore mostra qualche limite, Screamer presenta indubbiamente i suoi difetti, e sarebbe scorretto ometterli





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Screamer Milestone Giochi Di Corse Arcade Racer Videogiochi Italiani

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arriva il Moka Day per celebrare l’icona della convivialitàIl caffè è uno dei simboli più riconoscibili del design italiano che saranno festeggiati il 21 aprile da Milano a New York in occasione della Giornata mondiale…

Read more »

Andrea Pezzi su Cristiana Capotondi: 'Siamo grandi amici, ma non stiamo insieme'Ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, l'attore ha spento i rumor di un ritorno di fiamma (alimentati da alcune foto scattate a inizio aprile)

Read more »

Perché i capelli di Jackie Kennedy sono ancora un'iconaUn'analisi dello stile di Jackie Kennedy e del suo iconico taglio di capelli, che ancora oggi ispira per l'eleganza naturale e la femminilità senza tempo. Il segreto risiede nell'equilibrio tra calcolo, sostanza e misura, evitando eccessi e costruzioni artificiose.

Read more »

Andrea Pezzi su Cristiana Capotondi: 'Nessun ritorno di fiamma. Siamo solo amici'Niente ritorno di fiamma tra Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi. Ecco le rivelazioni del conduttore e imprenditore, ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli.

Read more »

NCIS, ritorno a sorpresa: LL Cool J sarà di nuovo Sam Hanna nella stagione 23LL Cool J di nuovo in NCIS: riprenderà il ruolo dell'agente Sam Hanna nel prossimo episodio della stagione 23. Ecco il promo.

Read more »

Screamer Ritorna: L'Arcade Racer Italiano Si Rinnova tra Storia, Stile e Gameplay AudaceMilestone rilancia Screamer, lo storico arcade racer italiano, con un titolo che mescola narrazione profonda, un innovativo sistema di controllo Twin Stick e un'estetica cyberpunk-anime audace. Un'esperienza di corsa che punta a stupire e sfidare i giocatori.

Read more »