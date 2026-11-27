Screening diabetico e celiachia: Regioni, scadenza aprile 2027
Le Regioni italiane devono organizzare entro l'8 aprile 2027 lo screening gratuito per diabete di tipo 1 e celiachia. Ecco i dettagli del nuovo decreto attuativo e i vantaggi per i bambini.
Le Regioni italiane hanno ricevuto un termine definitivo per organizzare il programma nazionale di screening pediatrico contro il diabete di tipo 1 e la celiachia. La scadenza imperativa fissata è l'8 aprile del 2027, data entro la quale tutti i territori devono aver strutturato i percorsi operativi per l'attuazione della legge n.130 del 2023.
Decorrenza ufficiale e quadro normativo
Il conteggio alla rovescia è ufficialmente iniziato con la pubblicazione sul Gazzetta ufficiale del decreto attuativo. Questo provvedimento, firmato dal Ministro della Salute lo scorso 7 agosto, ha finalmente chiarito i tempi e le modalità per l'implementazione di una misura di prevenzione sanitaria ritenuta cruciale dai professionisti del settore. L'iniziativa mira a rendere accessibili test diagnostici essenziali per l'infanzia, introducendo un nuovo standard di cura preventiva a livello nazionale.Also readEuropei Under 21 2027: dove si gioca, il calendario, i gironi e le avversarie dell'Italia
Meccanismo diagnostico e gruppi target
Il programma prevede una fase iniziale rivolta specificamente a bambini tra i 5 e i 7 anni, con adesione volontaria e totalmente gratuita. La procedura diagnostica si basa su un semplice prelievo di sangue capillare effettuato tramite puntura del dito, indolore e rapido. L'analisi cerca simultaneamente gli anticorpi antitransglutaminasi, indicatori di rischio per la celiachia, e quattro specifici autoanticorpi pancreatici associati al diabete di tipo 1.
Vantaggi clinici per il diabete mellito
La diagnosi precoce del diabete mellito di tipo 1 offre vantaggi concreti nella gestione della salute infantile. Valentina Grimaldi, pediatra di famiglia e coordinatrice della Commissione Età Evolutiva dell'Ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma, sottolinea che la malattia è autoimmune e distrugge progressivamente le cellule pancreatiche. Lo screening permette di identificare i bambini a rischio prima della comparsa dei sintomi, riducendo drasticamente il rischio di chetoacidosi diabetica, una complicanza grave che colpisce oltre il 40 percento dei pazienti italiani al momento della diagnosi.
Efficacia e prevenzione della celiachia
Anche la celiachia, patologia autoimmune scatenata dal glutine, beneficia enormemente di questo approccio proattivo. Luigina Tarani, responsabile dell'Uosd Diabetologia presso la Sapienza Università di Roma, e Monica Montuori, specialista in gastroenterologia pediatrica, evidenziano come la malattia colpisca circa l'1% della popolazione italiana. Molti casi rimangono silenti o manifestano sintomi non specifici come diarrea, stipsi o scarso accrescimento. Uno studio tedesco, Fr1da, pubblicato nel 2020, ha dimostrato che lo screening riduce la frequenza della chetoacidosi nei bambini identificati precocemente fino al 3 percento.
Responsabilità regionali e follow-up specialistico
Le amministrazioni regionali saranno responsabili di definire i compiti dei diversi operatori territoriali e dei centri specialistici di riferimento. I bambini con risultati positivi o dubbi saranno inviati a questi centri per accertamenti diagnostici di conferma. Qualora la diagnosi fosse confermata, saranno attivati percorsi personalizzati di follow-up e, nel caso della celiachia, l'adesione a una dieta rigorosamente priva di glutine. La collaborazione tra gli operatori del territorio sarà determinante per garantire che l'opportunità preventiva si traduca in una cura efficace e accessibile.
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