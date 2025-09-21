Screening Mammografico: Un Nuovo Strumento per Prevenire Infarto e Patologie Cardiovascolari?

Un nuovo studio suggerisce che lo screening mammografico, grazie all'intelligenza artificiale, potrebbe diventare uno strumento 'due in uno', permettendo di valutare il rischio di infarto e altre malattie cardiovascolari oltre a diagnosticare precocemente il cancro al seno.

Lo screening mammografico , un esame diagnostico cruciale per la salute femminile, si evolve, aprendo nuove prospettive per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Tradizionalmente volto alla diagnosi precoce del cancro al seno, questo strumento potrebbe presto offrire un 'doppio beneficio', integrando la valutazione del rischio di infarto e altre patologie cardiovascolari.

Un recente studio, pubblicato online su Heart, suggerisce che un algoritmo di intelligenza artificiale (IA), basato sull'analisi delle immagini mammografiche e sull'età della paziente, potrebbe prevedere il rischio cardiovascolare con un'accuratezza paragonabile ai metodi di valutazione del rischio tradizionali. Questa innovazione rappresenta un significativo passo avanti, non solo per la salute delle donne, ma anche per l'efficienza dei sistemi sanitari, offrendo un approccio più integrato e personalizzato alla cura.\Lo studio, condotto su un ampio campione di quasi 50.000 donne australiane, ha analizzato i dati mammografici in combinazione con informazioni sullo stile di vita e la storia clinica delle partecipanti. L'algoritmo di IA ha esaminato le caratteristiche interne del seno, rilevate dalle immagini mammografiche, per individuare potenziali indicatori di rischio cardiovascolare. Fattori come la presenza di depositi di calcio nelle arterie e la densità del tessuto mammario, già noti per la loro correlazione con le malattie cardiovascolari, sono stati integrati nell'analisi. I risultati hanno dimostrato che questo approccio 'due in uno' potrebbe identificare le donne a maggior rischio, consentendo interventi preventivi mirati e tempestivi. L'efficacia dell'algoritmo è stata comparata con successo ai modelli di valutazione del rischio cardiovascolare più consolidati, come PREDICT e PREVENT, confermando il potenziale di questa tecnica innovativa. La possibilità di sfruttare lo screening mammografico per una valutazione completa della salute femminile apre nuove frontiere nella medicina preventiva, con particolare attenzione alle patologie cardiovascolari, spesso sottostimate nelle donne.\L'adozione di questo approccio 'due in uno' potrebbe portare a una diagnosi precoce e a un trattamento più efficace delle malattie cardiovascolari, migliorando significativamente la qualità della vita delle donne. Lo studio evidenzia come la mammografia, un esame già ampiamente diffuso, possa essere trasformata in uno strumento multifunzionale, semplificando il processo di screening e riducendo la necessità di esami aggiuntivi. Inoltre, l'utilizzo dell'IA per l'analisi delle immagini mammografiche potrebbe contribuire a personalizzare la prevenzione cardiovascolare, tenendo conto delle caratteristiche individuali di ciascuna donna. La ricerca sottolinea l'importanza di un approccio preventivo su misura, che tenga conto dei fattori di rischio specifici per genere. Questo approccio integrato potrebbe portare a una riduzione significativa dell'incidenza delle malattie cardiovascolari nelle donne, con conseguenze positive sia sulla salute individuale che sull'efficienza dei sistemi sanitari. La prospettiva di un futuro in cui lo screening mammografico non solo salva vite dalla diagnosi precoce del cancro al seno, ma protegge anche la salute cardiovascolare delle donne, rappresenta un importante passo avanti nella medicina preventiva





