Screwworm Crisis: Fly Shortages Threaten US Cattle Trade and Borders

Sterile fly production lags behind recommendations as screwworm spreads in Mexico, causing US border closures and threatening the cattle industry with significant economic impacts.

La produzione di mosche sterili è rimasta gravemente al di sotto dei livelli necessari per contenere la diffusione della mosca della carne del Nuovo Mondo, un parassita che ha già causato la chiusura dei confini tra Stati Uniti e Messico per oltre quindici mesi. Questa carenza strutturale ha destabilizzato il commercio di bestiame, un settore valutato miliardi di dollari, esponendo l'agricoltura americana a rischi sanitari senza precedenti e rivelando gravi lacune nella preparazione alle crisi sanitarie transfrontaliere.

Carenza Critica di Insetti Sterili

Attualmente, Messico e Panama producono complessivamente circa 150 milioni di mosche sterili alla settimana, una cifra che rappresenta meno di un terzo della soglia di 500 milioni raccomandata dagli esperti. Tale benchmark fu stabilito durante una campagna di eradicazione storica negli anni Sessanta che eliminò il parassita dagli Stati Uniti e rimane l'unico standard valido per mantenere la barriera di contenimento a sud di Panama. La mancanza di impianti di produzione negli Stati Uniti agrava la situazione, poiché una nuova struttura in costruzione nel Texas non sarà operativa fino alla primavera del 2027.

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Impatto Commerciale e Barriere Doganali

La carenza di insetti sterili ha costretto l'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump a chiudere i confini con il Messico per l'importazione di bestiame a partire da maggio 2025. Questa misura restrittiva ha interrotto bruscamente i flussi commerciali per un periodo protrattosi per quindici mesi consecutivi, generando instabilità nei mercati agricoli e danni significativi alle economie locali. Anche se i confini hanno iniziato a riaprire nel corso dell'anno in corso, il settore continua a subire le conseguenze di questa interruzione prolungata della catena di approvvigionamento.

Diffusione del Parassita e Dati Sanitari

Il parassita ha devastato gran parte del Messico, registrando circa 51.000 casi confermati di infestazione nel bestiame, mentre gli Stati Uniti hanno documentato 120 casi fino ad oggi. Le larve della mosca della carne divorano i tessuti vivi e possono uccidere gli animali non trattati, con una singola femmina capace di deporre fino a 3.000 uova. La rottura della barriera di difesa a Panama all'inizio del 2023 ha permesso al parassita di attraversare la frontiera, dimostrando l'inefficacia delle misure di contenimento precedenti in assenza di risorse adeguate.

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Storia e Sfide Istituzionali

Gli sforzi per espandere la produzione di mosche sterili sono stati ostacolati da transizioni politiche, ritardi nei finanziamenti e tensioni crescenti tra i due paesi. Nel febbraio 2023, la provincia di Darien a Panama ha affrontato circa 800 casi di infestazione nella giungla, segnando la fine della linea di difesa naturale nordamericana. L'organizzazione COPEG, responsabile della risposta, ha aumentato la produzione a 100 milioni alla settimana nel luglio 2023, una cifra che si è rivelata insufficiente per fermare la propagazione del parassita nella regione.

Preparazioni Future e Sfide Politiche

Le autorità messicane stanno pianificando la conversione di un impianto esistente di mosche della frutta a Metapa, nello stato del Chiapas, invece di costruire una nuova struttura da zero, un processo che richiede tempo e risorse significative. Il dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha dichiarato di aver agito con urgenza, ma la mancanza di una produzione domestica stabile lascia il paese vulnerabile. La crisi evidenzia la necessità di una cooperazione binazionale più solida per garantire che la produzione di insetti sterili possa rispondere tempestivamente alle emergenze sanitarie globali.