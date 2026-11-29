Indagine della Digos di Viterbo per scritta "duce" su panchina di campo Barco Murialdina, intitolato a Sergio Polastrelli. Presidio e società condannano i fatti.

Le autorità giudiziarie e di polizia stanno conducendo un'indagine approfondita relativa a un grave episodio di odio verificatosi durante un incontro di calcio organizzato per bambini di undici anni. L'episodio si è svolto sul terreno di gioco denominato campo Barco Murialdina, situato a Viterbo, dove la locale società sportiva ha affrontato una squadra proveniente da Civita Castellana. L'attenzione delle forze dell'ordine è stata richiamata dalla scoperta di una scritta di stampo chiaramente fascistoides, raffigurante la parola "duce", applicata sul pannello elettronico utilizzato per segnare le sostituzioni dei giocatori in campo.

Scoperta virale e reazione immediata

La presenza dell'insulto politico non è rimasta inosservata dagli spettatori presenti negli spalti, tra i quali vi erano i genitori dei giovani calciatori impegnati nella partita. Alcuni genitori hanno deciso di immortalare la scena fotografando il dispositivo elettronico, scattando immagini che hanno poi contribuito alla rapida diffusione della notizia. In poche ore, i contenuti fotografici sono diventati virali sulle pagine social dedicate alla comunità viterbese, generando profonda preoccupazione e sconcerto tra la cittadinanza e le famiglie coinvolte nel progetto sportivo giovanile.

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Contesto simbolico e sensibilità storica

La gravità della vicenda è stata amplificata dal contesto simbolico in cui si è verificata. Il campo da gioco su cui si disputava il match è intitolato a Sergio Polastrelli, figura storica del territorio che ha ricoperto il ruolo di senatore per il Partito Comunista Italiano. La scomparsa recente di questo politico lo rende un simbolo di resistenza e valori antifascisti per la comunità locale. L'inserimento di un'immagine evocativa del regime fascista su un terreno intitolato a un comunista rappresenta quindi una provocazione di particolare peso emotivo e politico.

Posizione ufficiale della società sportiva

Gianni Bisanti, presidente della società Barco Murialdina, ha espresso una condanna ferma e immediata nei confronti dei responsabili dell'atto vandalico. Attraverso le dichiarazioni rilasciate al quotidiano locale Tusciaweb, il dirigente ha chiarito che la società disconosce totalmente l'episodio e ne assume le distanze morali. Bisanti ha sottolineato la propria ignoranza sulla dinamica dei fatti, affermando di non sapere chi sia stato a introdurre la scritta nel dispositivo e attraverso quali modalità tecniche sia riuscito a superarne le difese di sicurezza.

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Il presidente ha inoltre fornito dettagli tecnici sulla posizione del pannello, indicando che esso si trova esattamente a metà distanza tra le due panchine dei tecnici. L'apparecchio è fissato alla recinzione perimetrale del campo e, secondo quanto dichiarato, è condiviso e utilizzabile da entrambe le compagini in campo, sia quella ospitante che quella ospite. Questa struttura condivisa rende più complessa la ricostruzione delle responsabilità specifiche sul piano logistico e di accesso al dispositivo.

Verifica delle responsabilità e prossimi passi

L'indagine della Direzione Investigativa Antimafia (Digos) si sta concentrando ora sull'identificazione precisa del soggetto che ha materialmente alterato il contenuto del display. Le forze dell'ordine stanno esaminando le immagini di sorveglianza e cercando tracce digitali che possano portare all'individuazione del responsabile. La necessità di chiarire come sia stato possibile accedere al sistema e modificarne l'output rimane il punto centrale dell'investigazione tecnica. La comunità sportiva viterbese attende con attesa i risultati dell'indagine per capire se si tratti di un atto isolato o di una minaccia più ampia.