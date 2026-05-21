Scritta misogina su murales a Stornara: caccia al vandalo in scooter

Una frase offensiva compare su un murales nel paese pugliese durante la notte. Il sindaco condanna l'atto e assicura l'avvio di indagini per identificare l'autore, presumibilmente un adolescente. La comunità è invitata a vigilare su questo patrimonio culturale collettivo.

Una scritta offensiva e gravemente misogina è comparsa nella notte su uno dei murales che caratterizzano il paese di Stornara , in provincia di Foggia, generando immediatamente preoccupazione e indignazione nella comunità locale.

La frase Le femmine devono morire, tracciata con vernice su un'opera d'arte pubblica che rappresenta l'identità culturale del territorio, costituisce un atto di vandalismo particolarmente grave considerando il valore simbolico e artistico che questi murales rivestono per la comunità. L'accaduto ha immediatamente attirato l'attenzione delle autorità locali e delle forze dell'ordine, che hanno avviato indagini per identificare l'autore di questo gesto di violenza verbale e inciviltà.

Le indagini della polizia locale stanno procedendo attraverso l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati nel territorio, nella speranza di rintracciare il responsabile di questo atto vandalico che ha sconvolto la tranquillità della comunità. Il sindaco di Stornara ha rilasciato dichiarazioni forti e decise in merito all'accaduto, sottolineando come i murales rappresentino il simbolo della nuova identità culturale del paese e il frutto di un impegno collettivo volto alla valorizzazione della bellezza e della creatività.

Secondo le parole del primo cittadino, questi capolavori artistici hanno permesso a Stornara di uscire dai confini locali per farsi conoscere e apprezzare in tutta Italia e all'estero, grazie al lavoro straordinario di artisti talentuosi, all'impegno costante dell'associazione Stornara life e all'orgoglio di un'intera comunità che ha scelto di investire nella cultura come motore di rinascita e sviluppo turistico. Il sindaco ha condannato con fermezza questo atto di inciviltà, definendo la scritta come orribile indipendentemente dall'identità di chi l'abbia perpetrata.

Ha inoltre sottolineato che chi imbratta e vandalizza queste opere d'arte non colpisce semplicemente un muro, ma attacca direttamente Stornara, la sua immagine costruita negli anni e il lavoro dedicato di tutti coloro che credono nel progetto artistico e culturale del territorio. Le autorità comunali hanno assicurato che nelle prossime ore si provvederà prontamente alla cancellazione della scritta offensiva, ripristinando l'integrità dell'opera d'arte interessata.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità locali, le indagini della polizia locale stanno concentrandosi sull'identificazione di un giovane, presumibilmente tra i sedici e i diciassette anni, che è stato visto in sella a uno scooter e indossava un casco nel momento in cui è stata tracciata la scritta. Inizialmente, i cittadini che hanno notato il giovane lo avevano scambiato per un artista di strada, dato che Stornara ospita regolarmente molti artisti impegnati nella realizzazione dei murales che decorano il paese.

Tuttavia, quando hanno successivamente visto la scritta offensiva comparsa durante la notte, gli stessi cittadini hanno immediatamente allertato le autorità comunali, fornendo preziose informazioni che stanno aiutando le forze dell'ordine nelle loro indagini. Il sindaco ha lanciato un appello alla comunità, invitando i cittadini a segnalare prontamente eventuali comportamenti sospetti e a considerarsi custodi di questo bene comune che appartiene a tutta la collettività.

Ha sottolineato come l'arte che decora le strade del paese appartenga a tutti i cittadini, e di conseguenza tutti abbiano il dovere morale di proteggerla e preservarla dalle azioni vandaliche. Il primo cittadino ha ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale nel continuare a investire nella realizzazione di murales e nella valorizzazione complessiva di Stornara come città d'arte, affermando che nessun gesto di maleducazione e inciviltà riuscirà a fermare il percorso di crescita culturale e artistica intrapreso dalla comunità





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