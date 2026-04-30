Scritte Anarchiche e Minacce sulla Scuola Media Don Bosco a Montesacro

Un messaggio intimidatorio con simboli anarchici e riferimenti al 41 bis è comparso sulle mura della scuola media Don Bosco a Roma, destando allarme e preoccupazione. Le forze dell'ordine indagano.

Un messaggio inquietante e provocatorio è comparso sulle mura esterne della scuola media Don Bosco, situata in Piazza Monte Baldo, nel quartiere Montesacro di Roma.

La scritta, che ha immediatamente destato allarme e preoccupazione, è stata rinvenuta in prossimità dell'istituto comprensivo Piazza Capri, a breve distanza dalla sede del III Municipio Montesacro in Piazza Sempione. Il contenuto del messaggio, accompagnato da altre scritte di recente realizzazione, evidenzia un chiaro riferimento a posizioni estremiste e anarchiche.

Oltre alla frase principale, si leggono anche espressioni come 'No 41 bis', una rivendicazione esplicita contro il regime carcerario duro, e il numero '1312', un codice numerico ampiamente riconosciuto come acronimo di 'ACAB' (All Cops Are Bastards), scritto in caratteri cubitali all'ingresso della scuola. A completare il quadro, il simbolo anarchico della bomba, aggiunto a tutte le scritte, amplifica il senso di minaccia e intimidazione.

Queste nuove scritte si aggiungono a una lunga serie di graffiti e messaggi che deturpano l'edificio scolastico di Città Giardino, creando un clima di insicurezza e degrado. Il contesto in cui si inserisce questa azione vandalica è legato alla figura di un anarchico abruzzese, condannato a 23 anni di reclusione e attualmente sottoposto al regime del 41 bis.

La sua situazione è al centro di un acceso dibattito politico e sociale, con la decisione sulla proroga o meno del regime carcerario prevista per il prossimo mese di maggio. L'universo anarchico romano, che recentemente è tornato alla ribalta mediatica, continua a manifestare la propria presenza attraverso azioni dirette e proteste.

Nonostante il divieto emesso con un'ordinanza del questore, lo scorso 29 marzo circa 150 anarchici si sono riuniti al parco degli Acquedotti per portare fiori in segno di solidarietà, trovando ad attenderli un imponente schieramento di forze dell'ordine in assetto antisommossa. Successivamente, il 19 aprile, circa duecento attivisti libertari hanno sfilato per le strade del quartiere San Lorenzo in una manifestazione nazionale a sostegno di Alfredo Cospito, un altro noto anarchico coinvolto in una lunga vicenda giudiziaria.

La manifestazione si è svolta in un clima di forte tensione, con episodi di scontro e tensione con le forze dell'ordine. L'episodio della scuola Don Bosco rappresenta un'escalation preoccupante e solleva interrogativi sulla sicurezza delle istituzioni scolastiche e sulla capacità delle autorità di contrastare la diffusione di ideologie estremiste. La presenza di simboli anarchici e messaggi di incitamento all'odio all'interno di un contesto educativo è particolarmente grave e richiede una risposta immediata e decisa.

Le indagini sono in corso per identificare gli autori del gesto e accertare eventuali responsabilità. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire l'accaduto. Parallelamente, si sta valutando un rafforzamento delle misure di sicurezza intorno alle scuole del quartiere per prevenire il ripetersi di episodi simili.

La comunità scolastica, comprensibilmente scossa, chiede a gran voce un intervento efficace per garantire un ambiente sicuro e protetto per studenti e personale docente. L'amministrazione comunale e la direzione dell'istituto comprensivo Piazza Capri hanno condannato fermamente l'atto vandalico e si sono impegnate a collaborare con le forze dell'ordine per assicurare i responsabili alla giustizia e ripristinare il decoro dell'edificio scolastico.

La vicenda sottolinea l'importanza di un'azione coordinata tra istituzioni, forze dell'ordine e società civile per contrastare la radicalizzazione e promuovere una cultura della legalità e del rispetto





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