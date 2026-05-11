Scrittura creativa: inventando un nome d'autore

Storia degli pseudonimi e dei nomi fake utilizzati da scrittori e scrittrici per mascherare la propria identità, e attività creativa per sperimentare il potere della scrittura e del nome d'autore.

Esercizi di scrittura una rubrica di Internazionale Kids uscita nel 2024. Dodici episodi per allenare la fantasia, osservare il mondo e scoprire che scrivere può essere divertente questo il quinto.

Carlo Lorenzini ha scritto Pinocchio firmandosi come Carlo Collodi dal nome del paese di origine della madre. Lewis Carroll l autore di Molti scrittori e scrittrici hanno usato per le loro opere uno pseudonimo cioè un nome finto. Perché.

Le ragioni per scegliere di nascondere la propria identità possono essere le più varie per esempio si può pensare che il proprio nome sia troppo comune oppure ci si chiama come un autore o una autrice già famosi e si vogliono evitare confusioni. A volte ciò che si è scritto potrebbe procurare dei problemi e allora ci si vuole proteggere usando un nome di fantasia.

Nel passato quando si riteneva che solo gli uomini potessero essere grandi scrittori alcune donne si sono firmate con nomi maschili per essere prese in maggiore considerazione le sorelle Charlotte Emily e Anne Brontë per esempio avevano scelto i nomi di Currer Ellis e Acton Bell. La scelta di uno pseudonimo può essere anche un modo per sentirsi liberi facendo finta di essere qualcun altro e magari per giocare un po.

Proviamo per esempio a inventarci un nuovo nome usando le lettere del nostro è un esercizio che si chiama anagramma e che può dare risultati sorprendenti. Io per esempio non ho mai pensato di usare uno pseudonimo ma ho scoperto che se volessi farlo usando le lettere del mio nome potrei chiamarmi Gaetana Tilusmannis Atalanta Mingusseni Salamanna Sinegutti oppure Nina Galatea Muntiss quest ultimo mi piace particolarmente.

Creare dei nomi anagrammando il proprio dà molta più libertà rispetto ad altri tipi di anagrammi non dobbiamo cercare una frase di senso compiuto ma solo seguire un suono che ci piace. La salamanna per esempio è una varietà di uva ma nulla mi impedisce di usarla come nome proviamoci quindi giochiamo a scomporci e a ricomporci all infinito





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Psychology Of Writing Nom D'auteur Writing As Play Anagrams

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