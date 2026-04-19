Scudetto Volley Femminile: Milano riapre la serie, Conegliano costretta a gara-4

Il Vero Volley Milano ribalta la serie scudetto femminile di pallavolo, vincendo gara-3 contro l'Imoco Conegliano e rimandando l'appuntamento con il titolo per le venete. Paola Egonu protagonista con 34 punti.

Milano, con le spalle al muro e a un passo dalla sconfitta nella finale scudetto, ha trovato la forza per riaprire la serie. Davanti a 5344 spettatori, con il PalaVerde gremito in ogni ordine di posto, Conegliano ha fallito l'opportunità di conquistare il nono scudetto della sua storia, cedendo gara-3 al Vero Volley.

Questa è stata la prima partita della serie in cui Paola Egonu è riuscita a incidere significativamente, mettendo a segno 12 punti nel terzo set, quello che ha rappresentato la svolta della partita. La serie proseguirà mercoledì con gara-4 all'Allianz Cloud. Nella fase iniziale dell'incontro, Milano ha accarezzato l'illusione di poter riaprire la corsa allo scudetto, beneficiando dei numerosi errori al servizio di Conegliano (ben 8) e aggiudicandosi il primo set. Nel secondo parziale, l'Imoco ha mostrato una maggiore precisione, riuscendo a contenere il Vero Volley. Tuttavia, è stato l'ingresso di Adigwe al servizio (dal 19-17 al 22-18) a permettere alla squadra di Daniele Santarelli di allungare e conquistare il secondo set. Il terzo set ha visto nuovamente Milano prendere l'iniziativa, con Egonu a guidare la squadra. È stata lei a realizzare il primo break a muro (9-7). Il Vero Volley ha mantenuto un vantaggio fino al 20-17, ma Conegliano è riuscita a rimontare, sfruttando ancora una volta Adigwe al servizio (due ace e il punteggio che si è fissato sul 20-20). Nel finale al cardiopalma, è stato Milano a chiudere il set con un muro decisivo di Kurtagic su Gabi, al sesto set point. Nel quarto set, Milano ha cavalcato l'onda dell'entusiasmo, allungando inesorabilmente grazie a un muro sempre più efficace, fondamentale in cui le milanesi hanno dimostrato una superiorità costante rispetto a Conegliano nel corso dell'intera partita. Nonostante i tentativi di Santarelli di invertire la rotta, inserendo Sillah al posto di Zhu e optando per un doppio cambio con Ewert e Adigwe per Haak e Wolosz, il Vero Volley questa volta non ha tremato. Diversamente da gara-1, dove la sconfitta era maturata sul 9-6 del tie-break, nella partita odierna le milanesi hanno aggredito la contesa sin dall'inizio e, al secondo match point, hanno chiuso l'incontro con un preciso pallonetto di Egonu, top scorer della partita con ben 34 punti. La serie non è ancora finita e Milano accarezza il sogno di una rimonta epica, un'impresa riuscita in precedenza solo a Bergamo nel lontano 2004, quando ribaltò Novara da uno svantaggio di 0-2 a 3-2. Gara-4 è in programma mercoledì a Milano





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