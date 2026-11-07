Scudetto Volley: Milano domina Scandicci e allunga su Conegliano

La Numia Vero Volley Milano batte 3-0 il Savino Del Bene Scandicci con Egonu MVP. Le pantere guidano la classifica a tre punti dalle rivali del Conegliano.

La Numia Vero Volley Milano ha confermato il suo predominio nel campionato italiano di Serie A1 femminile, mantenendo intatta la sua imbattibilità stagionale grazie a una prestazione di assoluto dominio contro il Savino Del Bene Scandicci. L'incontro, disputato al Pala Big Mat di Milano, si è concluso con un netto successo per le lombarde, che hanno segnato il punteggio finale di 3-0. Al centro di questa vittoria c'è ancora una volta la schiacciatrice Serena Egonu, autrice di una prestazione magistrale che l'ha consacrata MVP della partita, consolidando il ruolo di protagonista della squadra milanese nel girone di andata.

Domini e statistiche a Milano

La prestazione della Numia Vero Volley Milano è stata caratterizzata da una superiorità tecnica evidente in ogni fase del gioco. Serena Egonu ha chiuso la partita con un bottino di 21 punti totalizzati, accompagnati da 4 ace serviti e una precisione tattica che ha reso inefficace la difesa avversaria. Le milanesi non hanno mostrato cedimenti né nei momenti di pressione, dimostrando una concretezza strategica che le ha portate a gestire il ritmo dell'incontro con una maturità da squadra campione in erba. Il pubblico del Pala Big Mat ha vissuto un'esperienza di grande prestigio,见证ando come la squadra di coach Blengini sappia convertire le opportunità in punti sicuri.

Also read Morte di Andrea Bartarelli nel Rally di Scandicci: gara annullata dopo l'incidente fatale

Il match si è aperto con i primi due set che, pur presentando alcuni momenti di tensione e alternanza nel punteggio, hanno evidenziato la differenza di sostanza tra le due compagini. Le lombarde hanno saputo gestire i momenti chiave con maggiore efficacia, grazie anche alla guida della loro capitana in campo. Il servizio della Numia è risultato particolarmente tagliente, registrando un totale di 6 ace con appena 8 errori complessivi, una percentuale di efficienza che ha limitato le controffensive del Savino Del Bene Scandicci. La difesa di Milano, con un muro granitico totalizzato a quota 11 punti di cui 5 siglati da Danesi, ha eretto un muro insormontabile per le attaccanti avversarie.

La terza frazione ha rappresentato il momento conclusivo della partita, in cui la Numia Vero Volley Milano ha dilagato, approfittando di un calo fisico e mentale delle rivali. Per il Savino Del Bene Scandicci, la schiacciatrice Skinner ha fornito un contributo discreto con 10 punti, mentre Van Ryk ha totalizzato 13 punti ma non è riuscita a trovare la giusta efficienza per invertire la rotta. L'attacco delle fiorentine ha sofferto di alti e bassi continui, contro una squadra come Milano che difende con costanza grazie alle prestazioni di Fersino e Piva. Anche Lanier ha contribuito alla vittoria con 10 punti, mostrando una buona regolarità nelle conclusioni a muro e in attacco.

Advertisement

Classifica e distanza dalle rivali

Con questa vittoria, la Numia Vero Volley Milano consolida la prima posizione in classifica, accumulando 21 punti. La distanza dalla diretta inseguitrice, la Prosecco Doc A. Carraro Conegliano, si mantiene a 3 punti di distacco, sebbene le pantere abbiano giocate una partita in meno rispetto alle milanesi. Il Conegliano è attualmente secondo con 18 punti e si trova in campo domani, pronto a tentare la rimonta o ad allargare il distacco a seconda dell'esito dell'incontro. Questo risultato rappresenta un messaggio chiaro indirizzato alle rivali storiche: la squadra di Milano non solo sta vincendo, ma sta dimostrando una consistenza e una profondità di rosa che potrebbero essere determinanti nella corsa allo scudetto.

Nel panorama generale del campionato, altre partite hanno definito gli assetti della classifica. Il Reale Mutua Fenera Chieri '76 ha vinto uno spareggio cruciale contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia con il punteggio di 3-2, grazie a un tiebreak vinto per 15-11. Per le piemontesi, questa vittoria porta a quota 16 punti, confermando la loro lotta per le posizioni di vertice. La Megabox, con 15 punti, è rimasta vicina ma non è riuscita a superare le collinari in una partita combattuta. La classifica mostra anche l'affermazione della Cda Volley Talmassons Fvg, salita a quota 9 punti con una vittoria utile, mentre il Savino Del Bene Scandicci scivola a 13 punti, mostrando segni di cedimento.

Altri risultati e dinamiche del girone

La giornata di campionato ha visto diversi esiti significativi che ridefiniscono gli equilibri della Serie A1. A Chieri, la Reale Mutua Fenera Chieri '76 ha battuto la Megabox Ond. Savio Vallefoglia per 3-2 in una partita drammatica che è terminata con un tiebreak vinto per 15-11. Il top scorer della giornata è stata Nemeth con 25 punti per le piemontesi, che conquistano la quarta vittoria consecutiva e la sesta in sette uscite stagionali. Per la Megabox, Bici ha messo a segno 17 punti, ma non è bastato per evitare la sconfitta in casa.

Un successo prezioso è arrivato anche per la Cda Volley Talmassons Fvg, che ha battuto 3-0 l'Il Bisonte Firenze. Grazie ai 22 punti dell'Mvp Frosini e ai 10 di Gannar, la squadra friulana ha ottenuto la sua terza vittoria, interrompendo una serie negativa. Per la Firenze, si tratta della quinta sconfitta consecutiva, che la porta a quota 4 punti in classifica. In basso, anche la Omag Consolini Volley e la Laica Cioccolato Uyba si attestano a quota 4 punti, mentre la Granda Volley Cuneo e la Banca Valsabbina Millenium Brescia faticano a trovare la via del successo, rispettivamente a 3 e 2 punti.

Advertisement

La corsa al titolo sembra concentrarsi sul duello tra Milano e Conegliano, con squadre come Chieri e Talmassons che lottano per le posizioni di vertice o per la salvezza. La Numia Vero Volley Milano ha dimostrato di essere la squadra da battere, con una gestione impeccabile dei momenti cruciali e una stella come Egonu che guida il gruppo. Le prossime giornate saranno decisive per capire se il Conegliano riuscirà a recuperare il terreno perduto o se le milanesi sapranno gestire il vantaggio accumulato. Il campionato sta assumendo i contorni di una finale anticipata, dove ogni punto conta e la consistenza mentale è fondamentale.