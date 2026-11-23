Analisi dell'impatto della guerra sulla vita scolastica di 260mila bambini a Kiev, tra lezioni nei rifugi e attacchi alle infrastrutture energetiche nel 2024.

Dall'inizio dell'invasione russa, la vita scolastica per decine di migliaia di bambine e bambini ucraini è stata radicalmente stravolta, costringendoli a studiare online o a ripararsi nei rifugi antibombardamento. La situazione nella capitale ucraina è descritta da un reportage che segue un giorno di scuola a Kiev, evidenziando come la guerra abbia creato un mondo parallelo per i tre milioni di abitanti della città. Il 19 ottobre, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump affermava che la Russia era stata "corretta" con l'Ucraina, i residenti di Kiev passavano la notte su materassi gettati per terra nei corridoi, attendendo la fine delle esplosioni dei missili Zircon.

La routine scolastica interrotta dagli allarmi

Il 20 ottobre, mentre l'inviato speciale di Trump Steve Witkoff ringraziava il leader russo Vladimir Putin per il suo spirito "umanitario", a Kiev la popolazione affrontava lunghe interruzioni di corrente causate dai bombardamenti russi sulle centrali e sugli impianti della rete elettrica. Gli studenti dovevano organizzarsi amidst gli attacchi dei droni che bloccavano i trasporti pubblici, ammassandosi nei rifugi sotterranei delle scuole o seguendo le lezioni a distanza da casa, privati degli amici e della ricreazione all'aperto. Nonostante il conflitto, a Kiev ci sono ancora 260mila ragazzi e ragazze che frequentano la scuola, ma le loro abitudini sono cambiate drasticamente a causa della strategia di bombardamenti a tappeto dell'esercito russo, intensificatasi da metà agosto.

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L'impatto degli attacchi sulle infrastrutture

A ogni allarme aereo, che scatta con la presenza o l'avvicinarsi di droni e missili russi nel cielo della capitale, gli studenti devono scendere nel rifugio sotterraneo più vicino, spesso aule o cantine adattate nel seminterrato della scuola. A ottobre a Kiev ci sono stati in media sette allarmi al giorno, con durata variabile che ha portato alcuni bambini a passare giornate intere nascosti. Vova, un bambino di sei anni, racconta di aver passato tutto il giorno nel rifugio e di aver mangiato lì, esprimendo il desiderio di distruggere quel luogo stretto e scomodo se non fosse per la necessità di proteggersi.

Rifugi e vita quotidiana sotto le sirene

Anche se attrezzati con tavoli, sedie, lavagne e cuscini, i rifugi rimangono molto chiassosi quando decine di bambini vi si riparano contemporaneamente. Le sirene d'allarme suonano anche di notte, portando le famiglie, come quella di Vova, a dormire nei corridoi per limitare i rischi in caso di esplosione, seguendo la raccomandazione di tenere "due muri" tra sé e l'esterno. In questo contesto, i bambini trovano comunque modi per affrontare la normalità, come Vova che gioca con una lumaca motorizzata costruita con Lego per un corso di robotica, oppure ruba il cellulare del padre per giocare ai videogiochi nel bagno durante la notte.

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Il futuro degli studenti e gli eventi recenti

La guerra non impedisce ai bambini di avere progetti per il futuro, come quello di Vova che sogna di avere il suo appartamento e decidere tra fare il soldato o il creatore di video. Le famiglie benestanti che iscrivono i figli a scuole private incentrate su scienze e tecnologia, come quella nel quartiere di Pozniaky sulla riva sinistra del Dnipro, non sono risparmiate dalla violenza. Il 12 ottobre, un drone russo a reazione, il tipo più veloce e letale, ha colpito un palazzo di fronte alla scuola, uccidendo due persone e lasciando la facciata danneggiata visibile dal cortile.

Le conseguenze psicologiche e fisiche

Le insegnanti, come Anastasia Tretijak, maestra di robotica e informatica, osservano l'esaurimento fisico e mentale degli studenti causato dagli attacchi notturni. I bambini arrivano a scuola esausti perché la guerra li tiene svegli, distratti e sbadiglianti, con alcuni che si addormentano in classe a causa della mancanza di sonno. Questa condizione evidenzia come la lotta per l'istruzione e la normalità si scontri quotidianamente con la brutalità del conflitto, lasciando gli studenti e le loro famiglie in una costante attesa e adattamento alle circostanze belliche.