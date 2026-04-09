Scuola e Università: Novità in arrivo con il decreto Pnrr, focus su docenti, Its, ricerca e fondi

Il decreto Pnrr introduce importanti cambiamenti nel mondo della scuola e dell'università, con particolare attenzione a docenti con genitori anziani, Its Academy, ricerca e finanziamenti. Previste assegnazioni provvisorie per i docenti, fondi per la ricerca e maggiore flessibilità per le università.

I docenti con un genitore over 65, che fino all'anno scolastico 2025/26 potevano beneficiare di un trasferimento derogando al vincolo triennale di permanenza nella sede di servizio, avranno la possibilità di richiedere un' assegnazione provvisoria di un anno. Questo consentirà loro di avvicinarsi al proprio familiare. Tale misura è stata introdotta tramite un emendamento al decreto Pnrr, approvato dalla commissione Affari costituzionali della Camera.

La modifica rappresenta una sorta di 'mini-paracadute', specialmente dopo che il nuovo contratto integrativo sulla mobilità aveva eliminato la suddetta deroga, pur mantenendo quella per i figli minori (ma con un limite di età di 14 anni anziché 16). Questa iniziativa risponde all'esigenza di conciliare la vita professionale dei docenti con le necessità di assistenza ai genitori anziani, un tema sempre più rilevante nella società contemporanea. L'obiettivo è quello di fornire un supporto concreto ai docenti che si trovano a dover assistere i propri genitori, garantendo al contempo la continuità didattica.\Le novità introdotte non si limitano a questo aspetto. L'emendamento prevede anche che, a partire dal prossimo anno scolastico, i docenti che hanno superato il concorso straordinario del 2020 possano iscriversi negli elenchi regionali annuali, voluti dal ministro Valditara, partecipando così alle immissioni in ruolo previste per settembre. Questa misura è concepita per facilitare l'immissione in ruolo dei docenti che hanno già superato il concorso, contribuendo a colmare il fabbisogno di personale scolastico e a garantire la continuità didattica. La legge salvaguarda, inoltre, le prerogative dei candidati che hanno sostenuto il concorso nella stessa regione in cui richiedono l'iscrizione all'elenco, garantendo equità e trasparenza nel processo di selezione. Al contempo, la riforma degli istituti tecnici, che raggiungerà il suo completamento nel 2026/27, subirà modifiche significative. Verrà stabilito che ciascun istituto tecnico potrà definire autonomamente, nell'ambito della quota di curricolo di propria competenza, il giusto equilibrio tra le diverse discipline, considerando le competenze e le conoscenze che gli studenti acquisiranno al termine del percorso di studi, in modo da rispondere in modo efficace alle esigenze del mondo del lavoro. Questa decisione mira a fornire un quadro normativo che supporti e rafforzi le indicazioni già fornite alle scuole attraverso una circolare, garantendo una maggiore flessibilità e adattabilità dei percorsi formativi alle necessità del mercato del lavoro.\In aggiunta a queste disposizioni, durante un incontro con i sindacati tenutosi recentemente, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Mim) ha assicurato che saranno istituite cattedre interne anche inferiori alle 18 ore, con lo scopo di evitare che la riduzione delle ore si traduca in tagli agli organici scolastici. Un ulteriore intervento riguarda gli Its Academy, con una proroga generale, dal 31 marzo al 30 giugno, per il completamento dei nuovi laboratori finanziati dal Recovery Fund. Inoltre, un'altra modifica al Dl Pnrr permetterà alle Fondazioni Its di utilizzare i laboratori anche per conto terzi, intensificando la collaborazione con le aziende e il territorio. Questo avverrà nei periodi in cui le strutture non sono impegnate nelle attività formative dei corsi. Infine, in materia di scuola, gli istituti in lingua slovena del Friuli Venezia Giulia continueranno ad essere esclusi dal processo di demansionamento, ovvero dalla riduzione dei posti di dirigente e capo segreteria. Anche il Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) sarà interessato da significative modifiche. È previsto il rifinanziamento, per un importo di 22,4 milioni di euro, del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (Foe), che comprende istituzioni quali il Cnr, Ingv, Inaf, Infn, Ogs, Area Science Park, Inrim e la Stazione zoologica Anton Dohrn. A ciò si aggiunge un incremento di risorse destinate ai dottorati delle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam). Con lo stanziamento di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, verranno finanziate 282 borse per due cicli di dottorato, superando le 250 già attivate nell'anno accademico 2025/26. In ultimo, le restrizioni sulla spesa del personale universitario verranno ridotte e si applicheranno regole più flessibili anche ai contratti di ricerca, agli incarichi post-doc e alle collaborazioni scientifiche. In tale contesto, le risorse provenienti da finanziamenti esterni (bandi competitivi, investimenti Pnrr, programmi europei) non saranno più conteggiate nei limiti di spesa del personale. Questa scelta mira a permettere alle università di superare i vincoli sul numero di contratti e incarichi stipulabili con risorse esterne, consentendo di attivare un maggior numero di contratti senza gravare sui bilanci e favorendo la capacità di attrarre nuovi finanziamenti, come auspicato dal Ministero guidato da Anna Maria Bernini





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