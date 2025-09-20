Scuola, tecnologia e il futuro: Riflessioni sul ruolo dell'istruzione nell'era digitale e il contributo dei giovani alla politica

L'articolo esplora il rapporto tra scuola, tecnologia e il futuro, evidenziando come l'istruzione si stia evolvendo nell'era digitale. Si confrontano i metodi di insegnamento del passato con le opportunità offerte dai dispositivi moderni come i cellulari, sottolineando l'importanza di sviluppare un pensiero critico e di saper porre le giuste domande. L'autore riflette sulla necessità di una guida nell'uso della tecnologia, sull'efficacia del sistema scolastico attuale e sulla necessità di riformare l'istruzione per preparare i giovani alle sfide del futuro. L'articolo include anche un riferimento all'intervento del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che invita i giovani a portare la civiltà democratica nel dibattito politico.

Non mi risulta, avendo monitorato la carriera scolastica di mia figlia, che il calcolo dei logaritmi, con le tavole, sia ancora in voga. Quella calcolatrice oggi è sostituita dai cellulari intelligenti. Possono rispondere a quasi tutte le domande, e sono potentissimi nel fornire risposte. La cosa più difficile, però, non è di dare risposte ma di fare domande, e di controllare se le risposte sono corrette o per lo meno plausibili.

A scuola mi insegnarono la definizione di logaritmo, e come calcolarlo, ma non mi spiegarono a cosa servivano questi esercizi, e lo stesso per derivate e integrali. Studiare quelle cose era come imparare le poesie a memoria: un esercizio fine a sé stesso. Dovrebbero insegnare come usarli. L’ultima volta che ho parlato ad una classe di adolescenti, durante un festival della scienza, ho detto a tutti di mettere il cellulare sul banco. Lì dentro ci sono tantissime risposte. Li ho sollecitati a rispondere ad alcune domande e, a fronte della loro perplessità iniziale, hanno trovato risposte inaspettate, e in tempi rapidissimi. E così hanno potuto cercare ancora, affinare la ricerca. Fino ad arrivare a fonti attendibili e a trovare risposte affidabili. Con un piccolo aiuto da parte mia. A malincuore ho gettato via la mia enciclopedia e anche i dizionari. Con il cellulare trovo risposte immediate, e posso consultare moltissime fonti. Dopo dieci anni di inutilizzo, ho deciso che era inutile occupare scaffali con opere obsolete. Provate a vendere i volumi di un’enciclopedia… non li vuole nessuno. Ma potete consultare la Treccani con il vostro cellulare. E molto altro. Nel cellulare c’è la più grande biblioteca del mondo. Spesso i volumi sono gratuiti, a volte sono disponibili in versione elettronica, costano poco, e si scaricano in un lampo. Non esiste uno strumento più potente, a parte il cervello umano. A casa ho tantissimi libri, e provo piacere fisico a tenerli in mano, a leggere sulla carta. Ma, se devo consultare un libro per lavoro, la versione elettronica è nettamente superiore. Posso cercare parole, inserire commenti, sottolineare, copiare e incollare altrove parti del testo. Cose che non oso o non posso fare con un libro vero: odio sottolineare e pasticciare i libri. E questa enorme quantità di dati e informazioni è a disposizione per tutte le materie. Stiamo invece tornando ad una scuola tipo quella di Amarcord. Quella che ho fatto io. Con i banchi con la ribalta e le canzoni sui bersaglieri (parlo delle elementari), con l’inchiostro nei calamai, i pennini e la carta assorbente. All’arrivo delle biro ci fu un’autentica rivoluzione. Non è importante come si scrive ma cosa si scrive. E non basta scrivere tanto per imparare a scrivere bene. Ai miei tempi (tempi a cui pare si voglia ritornare) si pensava che leggere tanto avrebbe insegnato a scrivere bene. Leggi, e imparerai a scrivere. Non si insegnavano tecniche di scrittura. Si andava alla cattedra e si ripeteva quel che si era imparato, spesso a memoria. Nessuno ci ha insegnato come si imposta un discorso, come si ingaggia una conversazione, come si struttura un testo. Siamo stati lasciati soli, purtroppo senza l’aiuto della scuola, ma contro la scuola. Il preside chiamava la polizia per sgomberare la scuola occupata. Avremmo avuto bisogno di essere guidati da chi, in teoria, avrebbe dovuto saperne più di noi. Ma non era così. Chi avrebbe dovuto guidarci era stato educato dalla scuola, e la scuola non mi ha aiutato granché. Le cose non sono molto cambiate. I giovani impareranno ad usare i cellulari senza una guida, e faranno i loro errori. Come li abbiamo fatti noi. Certo che ognuno deve fare la propria esperienza, lo so, ma una guida potrebbe essere utile, soprattutto per orientarsi nel mare magnum di quel che si trova in rete, anche perché siamo soverchiati da una massa di adempimenti burocratici che ignorano gli obiettivi per i quali sono stati escogitati. Il risultato è che non andiamo molto bene nelle valutazioni dell’efficacia della nostra scuola. Siamo sicuri che la soluzione sia: studiamo a memoria le poesie, e diamo i voti in condotta? Mi aspetto anche il calcolo dei logaritmi e il coro che inneggia ai bersaglieri? Certo che no. Gualtieri:'Voi giovani dovete riportare civiltà democratica nel dibattito del futuro' Roma, 19 set. (Adnkronos) -'La nostra politica del futuro ha bisogno di un sentimento unitario, con dei giusti elementi conflittuali che fanno parte dello stare in una democrazia. Voi dovrete saper portare l’elemento della civiltà nella politica del futuro'. Lo afferma il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della politica italiana’ organizzata da Università Link a Roma, presso la sede di Via del Casale di San Pio V e promossa dall’associazione “La Giovane Roma” in collaborazione col magazine “Politica”





