Scuole in Lombardia: a rischio chiusura 23% edifici e divario territoriale per alunni

In Lombardia il 23,1% delle scuole manca di certificati di sicurezza essenziali, con divario territoriale che colpisce le aree periferiche entro il 2036.

L' edilizia scolastica in Lombardia attraversa una fase di profonda fragilità strutturale, con un divario territoriale che penalizza gravemente le aree più periferiche della regione. InGiornata mondiale dell'infanzia del 20 novembre i dati emergenti evidenziano come l'accesso all'istruzione stia diventando sempre più problematico per le famiglie, costrette a spostamenti lunghi per raggiungere gli istituti disponibili.

Situazione infrastruttura e numeri criticità

La struttura fisica degli edifici scolastici presenta carenze urgenti che mettono a rischio la normale attività didattica e la sicurezza degli studenti. Il 23,1% delle scuole della regione non dispone dei tre certificati essenziali per la sicurezza: agibilità, prevenzione incendi e omologazione della centrale termica.

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Il problema supera i confini regionali, toccando l'intera nazione con una quota di edifici senza agibilità che arriva al 62,8%. Questa percentuale nazionale sottolinea come la criticità lombarda sia parte di un fenomeno sistemico più ampio che richiede interventi coordinati a livello statale e regionale per garantire ambienti sicuri.

Prospettive demografiche e accorpamenti futuri

Le dinamiche demografiche e organizzative indicano una tendenza chiara verso la riduzione delle risorse educational disponibili. Entro il 2036 i bambini tra i 5 e i 9 anni vedranno ridotte le sezioni scolastiche locali, con un processo che inizia dalla riduzione delle classi e prosegue con gli accorpamenti fino alla chiusura definitiva dei plessi.

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Oltre un terzo delle scuole dell'infanzia ha sezioni con pochi bambini, esposte al rischio di chiusura. Questa concentrazione di classi piccole rende economicamente insostenibile il mantenimento di tutte le sedi attuali, spingendo le amministrazioni verso una razionalizzazione che riduce la capillarità dei servizi.

Accessibilità e impatto sulle famiglie

L'impatto di queste politiche si riflette direttamente sulla vita quotidiana delle famiglie e sulla mobilità degli studenti. Per molti ragazzi raggiungere un'aula significa già oggi spostarsi altrove, affrontando tempi di percorrenza che aumentano il carico logistico e finanziario sui nuclei familiari.

A livello nazionale un ragazzo su tre tra i 14 e i 19 anni vive in un Comune senza una scuola superiore. Questo dato nazionale evidenzia come il divario nell'accesso all'istruzione secondaria sia una realtà consolidata, costringendo migliaia di adolescenti a migrare verso centri urbani maggiori per continuare il proprio percorso formativo.

Conseguenze sociali e prospettive future

La situazione attuale non è solo un problema amministrativo, ma una questione sociale che rischia di escludere intere comunità. La riduzione della presenza scolastica nei centri minori rafforza il divario territoriale, privando le aree periferiche di punti di aggregazione educativa e di servizi essenziali per la crescita dei giovani.

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Le prospettive future indicano una continua pressione verso il consolidamento delle risorse rimanenti. Senza interventi mirati di riqualificazione e nuovi investimenti per il mantenimento degli edifici, il numero di strutture non agibili continuerà a incidere negativamente sulla qualità del servizio educativo offerto sul territorio.