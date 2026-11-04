Scuole occupate Roma: proteste studentesche e danni al patrimonio

Studenti romani occupano sei istituti per protestare contro guerra e carovita. La preside dell'Albertelli chiede vigilanza sui minori mentre si dibatte sull'entità dei danni.

La capitale italiana è stata scossa da una nuova ondata di tensioni sociali che ha visto coinvolte sei scuole, tra cui il Socrate e l'Albertelli. Gli studenti hanno rilanciato la protesta con un chiaro messaggio politico, annunciando la discesa in piazza del 20 novembre. Questa data coincide con la giornata dello studente dedicata alla condanna della guerra e all'aumento dei costi della vita. Le mobilitazioni si pongono in autonomia rispetto alle posizioni del centrosinistra, rifiutando qualsiasi tentativo di strumentalizzazione politica delle iniziative giovanili.

Autonomia dalle parti politiche tradizionali

Osa Roma, organizzazione storicamente vicina alle dinamiche di protesta, ha chiarito la propria posizione attraverso un comunicato ufficiale. L'ente ha dichiarato che i giovani non intendono più vivere in un mondo privo di prospettive future concrete. La scelta di agire in modo indipendente nasce dalla volontà di preservare l'integrità delle istanze sociali senza filtri partitici. Questo approccio mira a garantire che le voci degli studenti rimangano autentiche e non mediate da interessi elettorali o politici predefiniti.

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Danni agli edifici e appello alla vigilanza

Mentre i riflettori sono puntati sulle occupazioni, si accende il dibattito sulla gestione del patrimonio scolastico danneggiato. Rosa Palmiero, preside del liceo Albertelli, ha rivolto un appello diretto alle famiglie. La dirigente scolastica ha chiesto ai genitori di esercitare la dovuta vigilanza sui propri figli, affiancando l'opera educativa della scuola. L'invito punta al richiamo dei valori fondamentali come il rispetto delle regole e la tutela del bene comune. Questa misura rappresenta uno sforzo congiunto tra istituzioni educative e nuclei familiari per contrastare il degrado.

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Stima dei costi e contestazione tecnica

La polemica si infittisce riguardo all'ammontare preciso dei danni registrati negli istituti occupati. La direzione dell'Albertelli ha diffuso una nota ufficiale per correggere le informazioni circolate sui media. Secondo la scuola, le stime riportate dai giornali, che parlano di circa 200mila euro, non risultano supportate da una perizia tecnica conclusiva. Questa precisazione sottolinea la necessità di attendere verifiche ufficiali prima di attribuire responsabilità economiche certe. La mancanza di dati certificati lascia aperta la strada a interpretazioni contrastanti sugli impatti finanziari reali.

Programmi culturali nelle scuole occupate

Nel frattempo, le scuole in mano agli studenti continuano a organizzare eventi pubblici per mantenere viva l'attenzione. Il Mamiani, ad esempio, ha ospitato un corso di informazione dedicato all'era dei sovranismi e dei social media. Questi appuntamenti dimostrano come le occupazioni non siano solo atti di protesta ma anche spazi di dibattito culturale. I programmi previsti mirano a fornire strumenti critici agli studenti e alla cittadinanza interessata. La presenza di questi eventi conferma la volontà di trasformare gli spazi chiusi in luoghi di confronto democratico e formativo.