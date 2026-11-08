Scuole paritarie: aumento del 37% dei fondi, tensioni sulla manovra educativa

Il governo Meloni destina 886,2 milioni alle scuole paritarie nel 2026, un incremento del 37,1% che genera polemiche con la Lega e il MIUR per la riduzione dei posti nelle scuole statali.

La recente manovra finanziaria approvata dal Governo Meloni ha innescato un acceso dibattito politico e sindacale nel settore dell'istruzione nazionale, evidenziando forti tensioni all'interno della coalizione di maggioranza. Il nucleo centrale della controversia risiede nella divergenza tra l'assegnazione di risorse crescenti alle scuole paritarie e la prevista riduzione del personale nelle scuole statali, due misure che toccano direttamente la quotidianità di studenti, famiglie e personale docente. Questa dinamica ha portato a un confronto aperto tra i principali attori istituzionali coinvolti nella gestione del bilancio pubblico.

Aumento risorse scuole private e distanze politiche

Il Ministero dell'Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti, ha inserito in bozza una drastica riduzione di quasi 7.000 posti negli organici delle scuole statali a partire dall'anno scolastico 2027/28. Questa decisione ha colto di sorpresa il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e ha spinto il Vicepremier Matteo Salvini a prendere pubblicamente le distanze, accusando di fatto il Ministero dell'Economia di aver lavorato in modo autonomo senza un adeguato coordinamento con il dipartimento competente per l'istruzione. La mossa finanziaria rappresenta quindi non solo una scelta economica, ma un punto di rottura istituzionale che mette in luce le faglie nel governo.

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Parallelamente a questa restrizione nelle scuole pubbliche, il governo ha confermato e aumentato i finanziamenti destinati alle scuole paritarie, ovvero gli istituti privati o gestiti da enti locali che ottengono il riconoscimento di parità. Nel primo anno di bilancio del governo Meloni, lo Stato destinava a questi istituti 646,2 milioni di euro. Nel 2026, tale stanziamento ha raggiunto la quota di 886,2 milioni di euro, rappresentando un aumento di 240 milioni di euro in tre anni. A questi fondi strutturali si aggiungono 20 milioni di euro dedicati al buono scuola per le famiglie, misura che il governo propone di prorogare fino al 2027.

Il percorso storico degli stanziamenti e dati economici

Sebbene l'incremento assoluto possa sembrare contenuto rispetto alla spesa complessiva per l'istruzione, che l'anno scorso ha toccato i 57,9 miliardi di euro (una cifra nettamente inferiore alla media europea), la crescita percentuale è considerevole. L'aumento del finanziamento verso gli istituti privati è pari al 37,1 per cento, un dato significativo nel contesto di spending review e di vincoli di bilancio stretti. L'origine di questi fondi risale alla riforma della parità, istituita formalmente dalla legge del 2000, approvata sotto il secondo governo D'Alema con Luigi Berlinguer come ministro della Pubblica Istruzione.

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Quella legge istituì un sistema unico integrato composto da scuole statali e scuole non statali che ottengono il riconoscimento di parità, consentendo loro di rilasciare titoli con valore legale. Secondo una ricostruzione riportata in un atto del Senato, nel 2001 le risorse destinate alle paritarie ammontavano a circa 473 milioni di euro. Nel 2006, la cifra era salita a 532,3 milioni. Oggi questi soldi sono praticamente raddoppiati rispetto ai livelli pre-crisi, con una crescita accelerata soprattutto negli ultimi anni.

Distribuzione dei fondi e impatto sul sistema scolastico

La crescita degli stanziamenti è iniziata in modo marcato nel 2024, quando i contributi sono saliti a 703,7 milioni di euro. Nel 2025, gli importi hanno raggiunto i 798,7 milioni grazie a due interventi specifici: 50 milioni in più per le scuole che accolgono alunni con disabilità e altri 45 milioni aggiunti con l'assestamento di bilancio per le paritarie dell'infanzia. Nel 2026, l'aumento di 87,5 milioni rispetto all'anno precedente si è concentrato sui contributi ordinari, portando il totale a 886,2 milioni. Con l'aggiunta dei 20 milioni del buono scuola, il sostegno complessivo sale a 906,2 milioni di euro.

La parità è un riconoscimento cruciale che consente a una scuola non statale di entrare nel sistema nazionale e deve rispettare requisiti rigorosi riguardanti l'offerta formativa, la qualificazione dei docenti e l'inclusione. Nei riparti statali hanno priorità le paritarie che svolgono il servizio con modalità non commerciale. Le più diffuse sono le scuole dell'infanzia, che nell'anno scolastico 2023/24 contavano 8.166 unità su 11.765 paritarie totali. La rete cattolica è la componente più numerosa, con 7.528 paritarie censite dal Centro studi per la scuola cattolica nel 2023/24, scese a 7.379 nel 2024/25.

Reazioni sindacali e prospettive future per i cittadini

La riduzione di quasi 7.000 posti nelle scuole statali ha fatto letteralmente insorgere gli studenti e il mondo sindacale, che vedono in questa misura un rischio concreto per la qualità dell'istruzione pubblica e il carico di lavoro dei docenti rimasti. Le reazioni negative si sono sommate alle polemiche politiche interne, creando un clima di forte tensione che potrebbe influenzare le prossime decisioni legislative. Le scuole private, tra cui quelle gestite da congregazioni o fondazioni, beneficiano invece di un finanziamento in costante aumento, sostenuto anche da federazioni come la Fism e la Fidae.

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Inoltre, il buono scuola rappresenta un beneficio diretto per le famiglie con Isee fino a 30 mila euro, che nel 2026 hanno potuto richiedere fino a 1.500 euro per ciascun figlio frequentante le medie o il primo biennio delle superiori in una paritaria. Le domande per questo contributo si sono chiuse il 25 settembre, e il disegno di legge di bilancio ripropone la misura per un altro anno. Questa duplice direzione, con investimenti aumentati per il privato e tagli per il pubblico, definisce il nuovo assetto del sistema educativo italiano nei prossimi anni, lasciando le famiglie e il personale scolastico a dover navigare in un contesto di profonda trasformazione e incertezza operativa.