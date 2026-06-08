Sean Penn non ama i selfie e si sente a disagio in presenza di folle

L'attore americano Sean Penn ha confessato di non amare i selfie e di sentirsi a disagio in presenza di folle durante un incontro al Tribeca Film Festival.

L'attore americano Sean Penn ha confessato di non amare i selfie e di sentirsi a disagio in presenza di folle. Lo ha detto durante un incontro al Tribeca Film Festival , dove ha anche parlato della sua scelta di non partecipare alle cerimonie di premiazione.

Penn, 65 anni, ha spiegato che il problema non riguarda soltanto gli Oscar o le premiazioni, ma la presenza di folle e la richiesta di selfie che lo portano a sentirsi a disagio sociale. L'attore ha anche raccontato di essersi imposto una sorta di regola personale di non partecipare a questi eventi e di preferire di no ai selfie. Penn ha anche parlato della sua scelta di non partecipare alle cerimonie di premiazione, definendole 'promozioni' e non eventi autentici.

L'attore ha anche sottolineato la sua passione per le iniziative umanitarie e la sua scelta di non partecipare alle cerimonie di premiazione per concentrarsi su queste cause. Inoltre, Penn ha parlato della sua esperienza in Ucraina, dove ha lavorato per anni per aiutare le vittime della guerra. L'attore ha anche sottolineato la sua scelta di non partecipare alle cerimonie di premiazione per concentrarsi sulla sua passione per l'umanità e per aiutare le persone in difficoltà





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