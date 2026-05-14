Search for Italian family in Friuli stops after renown, now looking to proceed with understanding

Sonia Bottacchiari, her two adolescent children, and her family went missing in Piacenza, Italy on April 20th. Officers launched a search in the Friuli-Venezia Giulia area due days later due to evidence of a vehicle found from which they disappeared. After nearly three weeks of searching and then learning of her whereabouts, witnesses provided information that led to their discovery. A family contact intervened and reported finding Sonia and her children in viable situations abroad. She has shown reluctance about pressing further details and prefers to remain unnamed

Finita l'angoscia, rimangono tante domande. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti, scomparsi da Piacenza il 20 aprile e ricercati in Friuli , nella zona della provincia di Udine dove era stata trovata la macchina il 6 maggio, sono stati rintracciati e stanno bene.

Sono all'estero, ma non è ancora chiarito perché abbiano deciso di tagliare i ponti con tutti in questo modo e non dare notizie per quasi tre settimane, se si fa eccezione per le lettere ritrovate quasi per caso a casa dell'anziano genitore di lei. Non vogliono dire dove sono. Le indagini proseguiranno per comprenderlo. Quel che è certo è che non vogliono che si sappia dove sono.

Prima della loro scoperta, gli inquirenti avevano contatti con la famiglia Bottacchiari per rassicurazioni sul fatto che i due ragazzi non sono stati portati via contro la propria volontà. Tuttavia, i motivi che hanno spinto Sonia a partire non sono stati sufficientemente chiariti, e la donna ha manifestato timori di farsi irreperibile. Sarà inoltre necessario sentire Sonia per raccogliere la sua testimonianza e quella dei due minori, al fine di ricostruire meglio i motivi che l'hanno guidata alla decadenza.

In merito alle modalità del ritrovamento, quelli che sembra accertato è che non c'è stato alcun avvistamento dell'esercito di soccorritori che pattugliava l'area. In effetti, i soccorritori hanno immediatamente interrotti le ricerche quando è arrivata la conferma che la donna e i bambini erano in salute in un luogo sicuro.

Si auspica che, attraverso un paziente lavoro di ascolto, si riesca a ricomporre una situazione familiare fortemente problematica e consentire un rientro della donna e dei suoi minori nel luogo di residenza





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