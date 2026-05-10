Sebastiani battute nella doppia cifra da Cividale e friulani

Una Sebastiani non può battere Cividale e friulani, rimontabili in parità grazie a una prestazione offensiva da dimenticare. La serie si è concentrata sul fattore campo, con la lotta per mantenere in parità un-uno-uno che adesso si trasferisce a Rieti per Gara 3 e Gara 4.

Una Sebastiani combattiva non basta per battere Cividale e i friulani si impongono 79-73 riportando così la serie in parità. Prestazione offensiva importante per Perry che scatena il suo talento per trascinare Rieti verso la rimonta.

Hogue combatte e dà segnali importanti, Guariglia e Udom provano a mettersi al servizio dei compagni ma non basta. Palumbo fatica, Piccin ci prova ma non può nulla contro un Redivo scatenato. La serie ora sull’1-1 si sposta a Rieti per gara 3 e gara 4. Le pagelle RSR Sebastiani Rieti Piunti 5.





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