Sebastiani, Sconfitta Amara a Milano: Difesa Calante Costa la Vittoria

La Sebastiani perde 88-83 a Milano in una partita segnata da un calo difensivo nell'ultimo quarto. L'attacco fatica a decollare e la squadra di Crosariol spreca l'occasione di invertire il trend negativo in trasferta, rimanendo al settimo posto in classifica e sperando in un aiuto da Avellino.

La Sebastiani di Rieti incappa in una sconfitta amara a Milano, cedendo 88-83 dopo aver mostrato per lunghi tratti la possibilità di sovvertire il trend negativo lontano dal proprio parquet.

A differenza della schiacciante vittoria ottenuta contro Pesaro, la prestazione offensiva contro i lombardi non è risultata altrettanto fluida, complici i contributi non incisivi di Udom, Mian e Palumbo, elementi che hanno visto i loro sforzi bilanciati, seppur parzialmente, dalle prestazioni di Perry, Hogue e Piccin. Tuttavia, il vero tallone d'Achille della Sebastiani, dove molti atleti hanno mostrato un calo progressivo nel corso della gara, è emerso in fase difensiva. La squadra di coach Andrea Crosariol ha concesso eccessivi spazi a Milano nell'ultimo quarto, mostrando una reazione tardiva solo nelle battute finali. Questa sconfitta rappresenta un'occasione persa per la compagine reatina, che si mantiene al settimo posto in classifica. La speranza ora è che scafati possa sconfiggere Avellino, garantendo così il mantenimento della posizione attuale, da difendere poi la domenica successiva in casa contro Torino. La partita ha visto ancora una volta coach Crosariol schierare un quintetto inedito: Hogue, Piunti, Udom, Mian e Palumbo. L'intenzione era quella di imporre un ritmo elevato, il cosiddetto "corri e tira", una nuova opzione tattica introdotta dopo il cambio alla guida tecnica. Nonostante qualche palla persa e percentuali di tiro non brillanti, la Sebastiani è riuscita a condurre 7-10 al quarto minuto. Successivamente, però, la difesa ha mostrato un calo di intensità e l'attacco non è decollato, nemmeno con l'ingresso di Perry. Milano, guidata dall'ex Lupusor e da Gentile, ha così chiuso il primo quarto in vantaggio per 21-16. Nel secondo periodo, la difesa, anche a zona, ha continuato a mostrare delle lacune, permettendo ai padroni di casa di allungare sul 24-18 all'ottavo minuto. A questo punto, è emerso il talento di Perry, capace con una serie di assist di mandare ripetutamente a canestro i propri compagni, nonostante Udom, Palumbo e Mian non stessero trovando la giusta vena realizzativa. Ci ha pensato Hogue a tenere a galla la squadra, realizzando 8 punti e catturando 7 rimbalzi al ventesimo minuto, portando la Sebastiani sul 32-38 al 18’. Tuttavia, una serie di ingenuità sia in attacco che in difesa hanno rischiato di compromettere il vantaggio, ma la squadra è riuscita comunque a chiudere il primo tempo in vantaggio per 39-41, grazie anche al contributo di Pascolo e Piccin e a un gioco interno efficace (16/29 da 2 punti), a fronte di percentuali basse da tre punti (2/11). Nel terzo quarto, Milano è riuscita ad abbassare il ritmo di gioco, ma la Sebastiani ha mantenuto un vantaggio di circa 5 punti per buona parte della frazione. Coach Crosariol ha continuato a ruotare Udom, Mian e Palumbo nel tentativo di trovare la giusta combinazione offensiva, dato che l'attacco dipendeva in gran parte dai punti di Hogue, primo giocatore reatino a raggiungere la doppia cifra, sintomo delle difficoltà generali del pacchetto offensivo. Milano, spinta da Gentile e Cavallero, è riuscita a ricucire lo strappo portandosi sul 58-60 al 28’, proprio mentre Gentile doveva abbandonare il campo a causa di un infortunio muscolare. Nel frattempo, Perry è riuscito a creare occasioni sia per sé stesso che per i compagni, fissando il punteggio sul 61-63 alla fine del terzo quarto. L'ultimo quarto ha visto la Sebastiani tenere testa a Milano grazie a delle triple di Piccin e Perry. Tuttavia, la difesa ha mostrato ulteriori amnesie, non riuscendo a contenere Morse sotto canestro e perdendo palloni in attacco. I tentativi disperati di Perry per rimanere in scia dei lombardi non sono bastati, con Milano che allungava sull'82-75 a poco più di un minuto dalla fine. Una reazione tardiva di Rieti, con triple di Udom e Perry, ha riavvicinato la squadra sull'84-81 a 23 secondi dal termine. Purtroppo, la necessità di commettere fallo tattico su Morse, che ha poi realizzato i liberi del definitivo 86-81, e l'ultimo, vano tentativo di Mian da oltre l'arco, hanno sancito la sconfitta





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