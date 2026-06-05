Il gruppo reagisce male quando Sebastiano comunica la sua scelta di aprire una busta che conteneva il risultato dell'ultima partita giocata dal Milan.

Money Road , Sebastiano spende 3mila euro per sapere il risultato del Milan . Il gruppo reagisce male. Sebastiano , un giovane libero professionista di Milan o, è diventato un mito sui social, ma non per tutti.

E' stato proposto di aprire una busta che conteneva il risultato dell'ultima partita giocata dal Milan al prezzo di ben 3mila euro. Tentazione accettata, ma quando ha comunicato la sua scelta al gruppo in molti hanno reagito male. Vasco è stato in concerto a Rimini e ha parlato del suo pubblico. Beatrice è morta a 2 anni e la sua storia è stata raccontata sui social.

Emanuel Iannuzzi è stato arrestato per abusi su sua figlia. Jannik Sinner ha acquistato una nuova villa in Sardegna. Valentina Persia ha parlato della sua depressione e della sua chirurgia estetica. Crans-Montana è stato teatro di un dramma per la morte di un ragazzo.

Marco Poggi ha parlato della sua accusa. Il dramma di Chutou, un cane influencer, è stato raccontato sui social. La signora Iris e Pasquale sono stati intervistati sui loro 60 anni di differenza. Kate Middleton ha abbracciato una madre che suonava la campana per la fine della chemioterapia.

Money Road, il trekking nel fango, ha messo il gruppo in ginocchio. Una sorpresa per Roberto, Sebastiano 'cede' per il Milan. Silvia Bonolis è stata operata e la sua mamma ha chiesto di donare gli organi. Belen è stata intervistata sui suoi pranzi al ristorante e sulle sue giornate con Luna Marì.

Ilary Blasi ha parlato della sua fuga d'amore con Bastian Muller. Dana e Camilla Galli sono state ricordate per la loro morte a 14 e 23 anni. Lo schianto con una squadra di ciclismo è stato raccontato sui social. Caro carburanti, lo sconto fiscale scade e la benzina sale a quasi 2 euro.

Il Codacons ha lanciato un allarme. Sivincetutto Superenalotto, l'estrazione di mercoledì 3 giugno 2026, non ha visto nessun 6, ma un 5 è stato centrato. La pitbull Kim è tornata a correre grazie a una nuova protesi. Baby Gang è stata condannata a 2 anni e 8 mesi.

Giorgio Locatelli è il nuovo giudice di Celebrity MasterChef Uk. Dua Lipa ha mostrato le foto del suo matrimonio con Callum Turner e ha parlato dei preparativi per il suo prossimo matrimonio in Sicilia. Paola Di Benedetto ha parlato della sua casa con Raoul Bellanova in centro a Milano. Carlo Verdone è stato nominato Cavaliere di Gran Croce della Repubblica italiana.

Davide Cavallo ha parlato della sua arma micidiale per combattere i tossici





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