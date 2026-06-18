Seconda edizione di FEELMIBIKE: la Settimana della Bici illumina Milano dal 3 all'11 ottobre 2026

Milano ospita la seconda Settimana della Bici, un evento di nove giorni con oltre cinquanta appuntamenti - talk, workshop, test, gare e la più grande pedalata urbana d'Italia - per promuovere la cultura ciclistica, la mobilità sostenibile e la formazione professionale nel settore.

La Settimana della Bici torna a Milano con la sua seconda edizione, che si svolgerà dal tre all'undici ottobre 2026, per un totale di nove giornate ricche di iniziative distribuite nei diversi quartieri della metropoli.

Oltre cinquanta appuntamenti, tra talk, workshop, prove su strada, training, escursioni, gare e pedalate collettive, saranno offerti a cittadini, professionisti e appassionati, confermando un notevole incremento rispetto al debutto dell'anno precedente. L'evento, interamente radicato nella città, mira a promuovere la cultura della bicicletta in tutte le sue sfaccettature: sport, intrattenimento, mobilità sostenibile, filiera produttiva e valorizzazione del territorio.

Si rivolge a tutto l'ecosistema milanese delle due ruote - amministrazioni comunali, enti locali, brand, rivenditori, associazioni di categoria e culturali, organizzazioni di promozione ciclistica e tutti gli operatori del settore - ognuno dei quali contribuisce con la propria proposta, il proprio pubblico e il proprio linguaggio, trasformando l'evento in un vero e proprio catalizzatore di connessioni e sinergie.

"Con la seconda edizione consolidiamo quello che l'anno scorso era ancora un banco di prova", ha dichiarato Paolo Biffi, CEO di FEELMIBIKE. "Il sostegno delle istituzioni e dei partner che ci affiancano è un riconoscimento del valore dell'iniziativa e una garanzia di successo. Guardiamo al futuro con la certezza di essere sulla strada giusta".

Tra i partner più importanti, oltre al patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana e del Touring Club Italiano, figurano la Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, l'ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), Humanitas San Pio X come partner scientifico e Milanosport, che gestisce il storico Velodromo Vigorelli. Il Vigorelli, inaugurato nel 1935 e simbolo del ciclismo italiano ed europeo, sarà uno degli hub principali dell'evento, ospitando la sede di Bike Economy - La Scuola, un progetto della Camera di commercio finalizzato a formare i profili tecnici e manageriali più richiesti nel settore ciclistico.

In questo contesto, saranno svolti laboratori di meccanica rivolti ai giovani che desiderano trasformare la passione per le due ruote in una professione. Il calendario, che sarà divulgato integralmente a luglio 2026, presenta già alcune conferme di rilievo. Fra i partner accademici e di ricerca, spicca Decisio, istituto europeo con sedi ad Amsterdam e Torino, attivo nella pianificazione territoriale e nelle politiche dei trasporti, coinvolto nei temi di rigenerazione urbana e ciclo‑mobilità.

Il palinsesto include anche le principali realtà dell'industria ciclistica: Colnago, Full Speed Ahead, Selle Royal, Specialized, Vision e Vittoria saranno fra gli espositori e i protagonisti di workshop e dimostrazioni. L'evento si concluderà l'undici ottobre con Mille Mila Bici - Fai la Pace con la Bici 2026 Edition, la più grande pedalata urbana d'Italia, organizzata da Legambiente Lombardia in collaborazione con Milano in Bicicletta, aperta a tutte le età, abilità e generi, in perfetta sintonia con lo spirito inclusivo e collettivo di FEELMIBIKE.

L'intera manifestazione rappresenta un'opportunità unica per consolidare la cultura ciclistica milanese, favorire la mobilità sostenibile e creare un punto di incontro per tutti gli attori coinvolti nella promozione della bicicletta





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