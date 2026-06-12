Seconda notte di raid americani sull'Iran: Teheran risponde e accusa gli stati della regione

La seconda notte consecutiva di raid americani sull'Iran ha visto nel mirino i sistemi di difesa e i radar vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha risposto bersagliando le basi americane nei paesi mediorientali e accusando gli stati della regione di 'responsabilità legale e morale' per gli attacchi di Usa e Israele.

La seconda notte consecutiva di raid americani sull' Iran ha visto nel mirino i sistemi di difesa e i radar vicino allo stretto di Hormuz. Secondo fonti di Washington, sono state colpite basi navali, sistemi radar e artiglieria.

Teheran ha risposto bersagliando le basi americane nei paesi mediorientali e accusando gli stati della regione di 'responsabilità legale e morale' per gli attacchi di Usa e Israele. Nel frattempo, Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, causando altre vittime. Il ministro degli Esteri italiano, Tajani, ha condannato le parole di Ben Gvir sull'Italia, definendole 'inaccettabili e indegne'. Vasco ha tenuto un concerto a Rimini, dove ha parlato dei suoi fan e dei suoi detrattori.

La notizia di Beatrice, una bambina di 2 anni morta a causa di abusi, ha suscitato grande emozione. Il compagno della mamma di Beatrice, Emanuel Iannuzzi, è stato arrestato. Roma è stata classificata come la città più esposta a eventi climatici estremi. Sono state estratte le numeri vincenti per il Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

Enrico Nigiotti ha compiuto 38 anni. L'addio ad Amici per Elena D'Amario è stato un momento importante per i fan della trasmissione. Jannik Sinner ha soggiornato all'hotel Palazzo Parigi a Milano durante le sue visite mediche. La carta igienica potrebbe essere sostituita da un'alternativa green.

La guerra in Iran continua a essere un tema di discussione. Trump ha dichiarato che l'accordo è completamente concluso e che ha cancellato i raid.

Tuttavia, i media iraniani hanno smentito questa affermazione. Manfred Rigger è deceduto dopo 13 giorni di coma. Pier Silvio Berlusconi è uscito illeso da un incidente. Stefano De Martino si fermerà per i Mondiali 2026.

Temptation Island ha presentato la quarta coppia. Kikò Nalli ha raccontato la sua esperienza con il vaccino contro il Covid. Tonno in scatola è stato oggetto di discussione. Belen Rodriguez ha rotto il silenzio e ha parlato della sua esperienza con Isola dei Famosi.

Melissa Satta ha difeso la sua intimità con Boateng. Cristina Chiabotto ha parlato della sua storia d'amore con Marco. Sono state annunciate le novità per Statali. Beautiful ha presentato le anticipazioni per la puntata 15-21 giugno.

Achille Lauro ha annunciato la scaletta del suo concerto allo stadio Olimpico di Roma. I Mondiali 2026 hanno presentato i calciatori più belli. Sivincetutto Superenalotto ha estratto i numeri vincenti per il giorno 10 giugno. Un migrante ha accoltellato un uomo in strada.

A Belfast sono state segnalate case in fiamme e caccia agli stranieri. Pierina Paganelli e Louis Dassilva sono stati assolti e scarcerati per l'omicidio





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