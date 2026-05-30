Seconda semifinale dei playoff di Serie A: Virtus Bologna ospita la Reyer Venezia

La seconda semifinale dei playoff di Serie A di basket si apre con la gara tra Virtus Bologna e Reyer Venezia. La squadra di coach Nenad Jakovljevic vuole rimettere in piedi una post-season in cui erano andati anche sotto 2-1 contro Trento.

Comincia la seconda semifinale dei playoff di Serie A di basket: i campioni d'Italia della Virtus Bologna ospitano la Reyer Venezia per dare il via alla terza serie consecutiva tra queste due squadre in post-season, sempre vinto dai bolognesi.

Palla a due alle 20 su, dando il via alla seconda semifinale dopo quella tra Brescia e Olimpia Milano. Entrambe le squadre, rispettivamente contro Trento e contro Tortona, riuscendo però a difendere il fattore campo e rimanere in corsa. Dopo aver visto concludersi la propria stagione per due volte contro gli stessi avversari, però, la squadra di coach Nenad Jakovljevic però vuole per rimettere in piedi una post-season in cui erano andati anche sotto 2-1 contro Trento.

La gara 1 si terrà sabato 30 maggio 2026 ore 20:00 su Sky Sport Basket e NOW, la gara 2 lunedì 1 giugno 2026 ore 20:00 su Sky Sport Basket e NOW, la gara 3 giovedì 4 giugno 2026 ore 20:00 su Sky Sport Basket e NOW, la gara 4 sabato 6 giugno 2026 su Sky Sport Basket e NOW, la gara 5 lunedì 8 giugno 2026 su Sky Sport Basket e NOW





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Virtus Bologna Reyer Venezia Playoff Di Serie A Basket

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