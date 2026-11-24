Grosseto e Firenze indagano sulla morte dell'ex capo polizia. Sky conferma la seconda stagione di Piedone con scene d'azione e approfondimenti sulle inchieste di mafia.

La Procura di Grosseto e la Direzione distrettuale antimafia di Firenze stanno continuando a raccogliere elementi cruciali per chiarire la dinamica precisa e le motivazioni profonde dietro il suicidio dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. L'indagine è partita ufficialmente con l'apertura di un fascicolo senza indagati a carico di ignoti, un provvedimento che ha già inglobato nel quadro probatorio anche le lettere testamento lasciate dall'ex funzionario prima di porre fine alla propria vita.

Dettagli investigativi e meccanismi dell'inchiesta

Le autorità giudicanti hanno stabilito che l'obiettivo primario delle indagini è comprendere se nei documenti lasciati da De Gennaro siano presenti riferimenti specifici alle stragi di mafia delle quali si è occupato negli ultimi anni. Al vaglio dei magistrati non c'è solo la missiva indirizzata ai familiari, ma ben due lettere-testamento distinte: una è stata spedita direttamente al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, mentre l'altra è destinata a chi deciderà di pubblicarla, configurandosi potenzialmente come una forma di difesa pubblica postuma.

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Parallelamente alla revisione cartacea, i Carabinieri hanno acquisito e stanno esaminando con grande attenzione le immagini derivate dal sistema di videosorveglianza installato nella villa dove è deceduto l'ex capo della polizia. Le telecamere di sicurezza avrebbero ripreso un passaggio chiave della giornata, documentando il superpoliziotto mentre sparava un colpo di prova in giardino prima di raggiungere la dependance e rivolgere l'arma contro di stesso. Questa registrazione digitale rappresenta un tassello fondamentale per ricostruire i minuti precedenti al decesso.

Posizioni delle parti e ruoli degli stakeholder coinvolti

Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, ha scelto di trincerarsi in un completo silenzio ufficiale riguardo agli sviluppi delle indagini. Quando gli è stato richiesto se ci si dovesse attendere una sua dichiarazione in merito alla morte dell'ex capo della polizia, ha risposto che non avrebbe né parlato né scritto note, rimandando esplicitamente alla linea già dichiarata in precedenza. De Luca ha infatti affermato categoricamente che questo non è il momento adatto per dichiarazioni da parte sua, confermando che si tratta della posizione ufficiale dell'ufficio giudiziario nisseno.

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Si ipotizza che la lettera indirizzata a Salvatore De Luca possa contenere elementi rilevanti relativi alle inchieste aperte a Caltanissetta, mentre quella destinata alla pubblicazione potrebbe servire a chiarire ciò che De Gennaro avrebbe voluto dire ai magistrati o ai giudici del tribunale del Riesame. Questi ultimi avevano il compito di decidere se accogliere la richiesta di misure domiciliari sollecitata dai pm, una domanda che era stata invece negata dalla gip Giulia Zappalà, rendendo il contenuto delle missive ancora più misterioso e atteso.

Impatto reale e prossimi passi procedurali

L'arma del delitto, una Ruger calibro 380 legalmente detenuta, è stata sequestrata insieme ai due bossoli rinvenuti sulla scena del crimine. Uno dei proiettili è stato trovato nella dependance dove è stato scoperto il corpo, mentre il secondo era nel giardino ed è esploso verosimilmente all'esterno per verificare il funzionamento dell'arma. La pistola e le prove balistiche costituiscono ora il materiale fisico su cui i tecnici lavorano per confermare la teoria del suicidio senza escludere a priori altre dinamiche.

Un altro passaggio tecnico determinante per la chiusura dell'indagine sarà l'esecuzione dell'autopsia, la quale al momento non è ancora stata fissata nelle date ufficiali. Nonostante la datazione del protocollo non sia ancora nota, le cause della morte sembrano comunque non essere in discussione dal punto di vista medico-legale preliminare, permettendo agli investigatori di concentrarsi sull'analisi dei contenuti digitali e testuali.

Oltre alle lettere e alle registrazioni video, è in fase di analisi approfondita l'intero archivio digitale dell'ex capo della polizia. Questo include un hard disk trovato nella villa e un secondo supporto digitale, sempre riconducibile a De Gennaro, che è stato sequestrato nei giorni scorsi all'ex capo della sua scorta. Quest'ultimo è attualmente indagato anche a Caltanissetta per reati associativi, rendendo i contenuti dei due supporti memorizzazione potenzialmente vitali per lo storico dell'antimafia.

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Mentre la magistratura procede con queste complesse operazioni di verifica e analisi materiale, il mondo dello spettacolo ha annunciato il ritorno sulla piattaforma Sky del polizottesco 'Piedone'. La seconda stagione della serie, che vede il cast protagonista anticipare i contenuti, promette di stupire il pubblico con nuove scene d'azione spettacolari ma, soprattutto, con una narrazione che tocca corde più profonde, riflettendo forse l'atmosfera drammatica e complessa delle inchieste reali che hanno caratterizzato la carriera del personaggio ispirato a De Gennaro.

A conclusione delle attività tecniche preliminari, le carte giudiziarie, almeno quelle relative esclusivamente alla sfera familiare, dovrebbero essere consegnate ai legali degli eredi. Per le altre missive, in particolare quella destinata a Salvatore De Luca, potrebbe verificarsi un passaggio formale di richiesta tra uffici giudiziari diversi, dove l'ufficio di Caltanissetta potrebbe chiedere esplicitamente ai colleghi grossetani di fornire copia degli elementi rilevanti per i propri fascicoli collegati alla 'Ndrangheta.