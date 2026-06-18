Secondo attacco drone alla raffineria di Mosca di Gazpromneft: danni e incendi nel sito

Un secondo raid aereo con droni colpisce la raffineria di Mosca di proprietà di Gazpromneft, danneggiando unità di raffinazione e provocando incendi. L'attacco avviene pochi giorni dopo il precedente bombardamento e solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture energetiche russe.

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha visto un nuovo episodio di attacchi con droni contro infrastrutture energetiche russe. Nella giornata di giovedì, una raffineria di petrolio di proprietà di Gazpromneft situata a Mosca è stata colpita per la seconda volta in pochi giorni.

L'attacco, definito dai responsabili locali come un raid su larga scala, ha provocato danni significativi a diverse unità di lavorazione e ha innescato multipli incendi in varie aree del complesso industriale. Secondo fonti del settore, l'impianto colpito è la raffineria di Mosca, già stata bersaglio di un precedente attacco due giorni prima, il 16 giugno, che aveva causato la chiusura temporanea.

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha confermato l'accaduto tramite un post sul suo canale Telegram, affermando che diversi droni sono precipitati sul sito. L'incidente avviene in un contesto di crescente tensione, con le autorità russe che spesso denunciano attacchi ucraini su infrastrutture critiche all'interno del territorio nazionale. La raffineria, strategica per il rifornimento di carburanti della capitale, subisce quindi un secondo colpo in breve tempo, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle strutture energetiche nella regione di Mosca.

I dettagli tecnici forniti dalle fonti indicano che l'unità Euro+, un complesso di raffinazione modernizzato entrato in funzione nel 2020, ha riportato danni. Questa unità comprende una sezione di distillazione del greggio con una capacità nominale di circa 140.000 barili al giorno, che rappresenta il 47% della capacità totale dell'impianto, oltre a un reformer catalitico e un'unità di idrotrattamento del gasolio.

Oltre a Euro+, sono state colpite anche alcune unità secondarie, le condotte che collegano i vari reparti e apparecchiature ausiliarie. Inoltre, serbatoi di stoccaggio di prodotti petroliferi sono stati raggiunti e hanno preso fuoco, alimentando le fiamme già in corso. L'attacco del 16 giugno aveva danneggiato una delle due principali unità di distillazione del greggio, la CDU-6, con capacità di circa 160.000 barili al giorno, ovvero il 53% della capacità totale. In quel caso, l'unità aveva preso fuoco.

Fonti hanno spiegato che, nonostante i danni, la dirigenza della raffineria aveva pianificato di riavviare l'unità Euro+ a metà settimana e di mantenere una produzione intorno al 50% della capacità durante le riparazioni della CDU-6. I dati sulla produzione del 2024 mostrano che l'impianto ha lavorato 11,6 milioni di tonnellate metriche di greggio, equivalenti a circa 230.000 barili al giorno, producendo 2,9 milioni di tonnellate di benzina, 3,2 milioni di tonnellate di gasolio e 1,3 milioni di tonnellate di bitume.

La mancanza di una risposta immediata da parte di Gazpromneft alla richiesta di commento lascia aperte diverse questioni sulla portata reale dei danni e sui tempi di ripristino della piena operatività. Questo episodio si inserisce in una campiana più ampia di offensive ucraine contro obiettivi energetici russi, mirate a indebolire la capacità di raffinazione e supply di carburanti in un momento di elevata domanda.

La vicenda solleva anche preoccupazioni riguardo alla vulnerabilità delle infrastrutture critiche situate in prossimità di grandi centri urbani, con possibili rischi per la popolazione civile in caso di escalated del conflitto. Le autorità russe hanno confermato la distruzione di diversi droni nell'area di Mosca, ma non hanno fornito dettagli sulle difese antiaeree impiegate.

La reiterazione degli attacchi sulla stessa raffineria suggerisce un intento specifico di colpire un nodo logistico vitale per la capitale, con l'obiettivo di creare disagi nel rifornimento di carburanti e aumentare la pressione sul governo russo. Le immagini diffuse sui social media mostrano colonne di fumo nero provenienti dal sito industriale, visibili da diverse zone della città.

La situazione rimane in evoluzione e gli analisti sottolineano che la capacità della Russia di riparare rapidamente le strutture colpite sarà un fattore chiave per valutare l'impatto strategico di queste azioni. L'incidente evidenzia anche la crescente sofisticatezza dei droni ucraini, capaci di penetrare le difese aeree e colpire obiettivi a centinaia di chilometri dalle linee del fronte.

Per il Cremlino, la protezione delle infrastrutture energetiche all'interno del territorio nazionale è diventata una priorità assoluta, anche se gli attacchi ripetuti indicano che i sistemi di difesa incontrano ancora difficoltà nel neutralizzare tutte le minacce. La comunità internazionale osserva con attenzione lo sviluppo di questi eventi, che potrebbero avere ripercussioni sui prezzi globali del petrolio e sulla stabilità dei mercati energetici.

In sintesi, il secondo attacco alla raffineria di Mosca in pochi giorni rappresenta un simbolo della guerra ibrida in corso, dove il fronte si estende ben oltre le linee del combattimento tradizionale, colpendo direttamente il cuore industriale e logistico della Russia. I danni alle unità di raffinazione, se prolungati nel tempo, potrebbero limitare la capacità di produzione di carburanti e costringere la Russia a importare prodotti raffinati, una situazione inedita per un grande esportatore di greggio.

La vicenda è destinata a rimanere al centro dell'attenzione nei prossimi giorni, sia per gli sviluppi militari che per le conseguenze economiche





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