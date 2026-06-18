L'Ucraina ha colpito per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio a Mosca, causando la sospensione dei voli in quattro aeroporti della capitale. Il ministero della Difesa russo afferma di aver abbattuto 555 droni. Zelensky rivendica l'attacco come risposta agli attacchi russi e sottolinea la precisione delle operazioni. Le dichiarazioni di Trump e il vertice Nato completano il quadro geopolitico.

L' Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca per la seconda volta in una settimana, causando disagi ai voli commerciali negli aeroporti della capitale in uno dei più grandi attacchi con droni dall'inizio dell'invasione russa.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che durante la notte le sue difese aeree hanno abbattuto 555 droni ucraini in diverse regioni, con quasi 200 intercettati mentre si avvicinavano alla capitale russa. Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha riferito che diversi droni hanno colpito la Moscow Oil Refinery, situata nella periferia sud-orientale della città.

Il ministero dei Trasporti russo ha comunicato che i voli in quattro aeroporti di Mosca - Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky - sono stati sospesi. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivendicato l'attacco con droni, affermando che si tratta di una risposta pienamente giustificata agli attacchi russi contro le nostre città e comunità, nonché di un altro importante risultato del lavoro dei nostri combattenti contro le strutture che sostengono la macchina da guerra russa.

Nella notte le nostre sanzioni a lungo raggio hanno colpito ancora una volta la regione di Mosca: per la seconda volta questa settimana, la raffineria di petrolio di Mosca è stata colpita. Sono stati colpiti anche obiettivi nella regione di Rostov e nei territori ucraini temporaneamente occupati, ha scritto Zelensky in un post su X. Negli ultimi giorni tutti i nostri partner hanno notato la precisione e l'efficacia dei nostri attacchi a medio raggio e delle nostre sanzioni a lungo raggio.

È ora che la guerra finisca e la Russia deve compiere i passi necessari sul piano diplomatico. Zelensky partecipa oggi alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, al quartiere generale della Nato. Ieri il suo incontro con il segretario generale Mark Rutte, che ieri ha detto che Donald Trump ha fatto molto per l'Ucraina. Prima di tutto, è stato lui a sbloccare la situazione con il presidente Vladimir Putin lo scorso anno.

Ha ripreso il dialogo con lui per porre fine a questa guerra, e solo il presidente americano poteva farlo, e lo ha fatto in modo coerente con Jared Kushner, Steve Witkoff, Marco Rubio. Inoltre, quando si tratta di fornire all'Ucraina gli aiuti cruciali di cui ha bisogno, ad esempio i missili intercettori o i sistemi Patriot, è il presidente degli Stati Uniti che lo rende possibile, finanziato dagli alleati europei e canadesi.

E questo flusso cruciale sta arrivando in Ucraina proprio ora. Ne hanno bisogno per difendere le loro città e le loro infrastrutture critiche. Gli Stati Uniti sono presenti ovunque. La dichiarazione congiunta del G7 sul sostegno comune all'Ucraina è stata positiva.

Ieri proprio Trump ha detto che gli ucraini se la stanno cavando piuttosto bene. La Russia è un grande Paese e ha un esercito molto più grande, ma gli ucraini se la stanno cavando piuttosto bene, hanno un ottimo equipaggiamento, il nostro equipaggiamento, se la stanno cavando piuttosto bene. Rispondendo a una domanda sul possibile ulteriore invio di altre munizioni americane a Kiev, Trump ha risposto: Le pagano loro. Le mando in Europa, l'Europa le paga, la Nato le paga.

In merito alle sanzioni contro la Russia, Trump ha detto che potrei reintrodurle. Volevo assicurarmi che il prezzo del petrolio rimanesse il più basso possibile. Ora che il prezzo del petrolio è crollato, potrei reintrodurle. L'estrema destra prima si moderava per farsi accettare, ora si radicalizza per imporsi.

Il campione europeo dell'AI permeabile alla propaganda di Putin? È presto per trarre conclusioni. Intervista con il politologo olandese esperto di estremismo politico in Europa e Usa. La contesa fra Farage e la destra extraparlamentare in Uk, la radicalizzazione del mondo trumpiano, il primato di Le Pen e AfD, l'ascesa di Vannacci.

Sono spinti da delusione e frustrazione, legate alla percezione della realtà, prodotta da media e da social distorti. Ma anche da politici tradizionali ossessionati dall'immigrazione, che omologano e normalizzano le posizioni e i partiti di estrema destra. Questa sequenza di eventi riflette la complessità del conflitto in Ucraina e il suo impatto geopolitico globale.

L'attacco alla raffineria di Mosca rappresenta un' escalation significativa nelle capacità di proiezione di forza di Kiev, che utilizza droni a lungo raggio per colpire obiettivi strategici nel cuore della Russia. La risposta russa, con l'abbattimento di centinaia di droni, evidenzia la difficoltà di difendere un territorio esteso e l'impatto psicologico di tali incursioni sulla popolazione civile e sulle operazioni aeroportuali.

La sospensione dei voli negli aeroporti di Mosca sottolinea come anche infrastrutture civili possano essere vulnerabili, con ripercussioni economiche e di sicurezza nazionale. Le dichiarazioni di Zelensky evidenziano una narrativa di legittima difesa e di progresso militare, cercando di contrastare la percezione di un conflitto stagnante. Il riferimento alle sanzioni a lungo raggio e alla precisione degli attacchi mira a rassicurare gli alleati sulla efficacia del supporto fornito.

La partecipazione di Zelensky al vertice Nato a Bruxelles, con gli incontri al Quartier Generale, segnala un tentativo di mantenere alta l'attenzione dei partner e di assicurarsi continuità negli aiuti militari. Le parole di Mark Rutte, segretario generale della Nato, riconosce il ruolo cruciale degli Stati Uniti, in particolare dell'amministrazione Trump, nel mantenere i canali di dialogo aperti con la Russia e nel garantire il flusso di assistenza militare.

Tuttavia, la citazione di figure come Kushner, Witkoff e Rubio suggerisce un approccio informale e personalizzato nella diplomazia americana, che potrebbe variare con il cambiamento delle amministrazioni. Le dichiarazioni di Trump stesso, in cui definisce la resistenza ucraina positiva ma sottolinea lo squilibrio di forze, e la sua posizione condizionale sulle munizioni e sulle sanzioni, rivelano un approccio transazionale e incerto al sostegno.

La sua affermazione che l'Europa e la Nato pagano per le munizioni solleva interrogativi sulla ripartizione degli oneri e sulla sostenibilità a lungo termine dell'impegno occidentale. Il potenziale reintroduzione delle sanzioni al petrolio, legata al calo dei prezzi, mostra come le decisioni economiche siano strettamente intrecciate con gli obiettivi geopolitici. Parallelamente, il testo include estratti di un'intervista a un politologo olandese sull'estrema destra in Europa, che sembra inizialmente scollegata ma in realtà offre una prospettivaComplementare sul contesto politico più ampio.

La radicalizzazione dei partiti di estrema destra, la loro abilità nel sfruttare le frustrazioni popolari e la normalizzazione delle loro idee da parte di politici tradizionali sono fenomeni che possono influenzare il sostegno all'Ucraina all'interno dei paesi europei. La crescita di movimenti come AfD in Germania, il RN di Le Pen in Francia, o le dinamiche nel Regno Unito con Farage, può软化 l'unità occidentale e creare spazi per la propaganda russa.

L'esempio dell'AI e della sua potenziale permeabilità alla disinformazione russa aggiunge un ulteriore strato di complessità, suggerendo che la guerra ibrida non si limita al campo di battaglia ma si estende alla tecnologia e all'informazione. In sintesi, il testo combina la cronaca di un evento militare specifico con una più ampia analisi geopolitica e sociale, evidenziando le connessioni tra conflitto armato, diplomazia, sostegno internazionale e tendenze politiche interne agli stati occidentali





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